Светомузыкальное шоу "Спартак" пройдет 21-25 сентября в центре Москвы

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Премьерные показы светомузыкального представления "Спартак", которое будет демонстрироваться одновременно на фасадах трех театров, пройдут на Театральной площади столицы с 21 по 25 сентября в рамках VIII Московского международного фестиваля "Круг света", сообщает пресс-служба фестиваля.
Кроме того, на фасадах знаменитых театров на Театральной площади будут показаны работы финалистов в номинации "Классик" международного конкурса "Арт Вижн", который проводится в рамках фестиваля. В этом году на конкурс "Арт Вижн Классик" поступила 61 заявка от видеомэпперов из разных стран.
Также во время фестиваля на площади можно будет увидеть два тематических представления "Круга света" прошлого года — "Небесная механика" и "Неподвластный времени".
Световые шоу на Театральной площади будут проходить с 21 по 25 сентября с 19:30 до 23:00 в цикличном режиме.