Светомузыкальное шоу "Спартак" пройдет 21-25 сентября в центре Москвы

Световые шоу Небесная механика и Неподвластный времени на фасаде Большого театра в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве

Световые шоу Небесная механика и Неподвластный времени на фасаде Большого театра в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Премьерные показы светомузыкального представления "Спартак", которое будет демонстрироваться одновременно на фасадах трех театров, пройдут на Театральной площади столицы с 21 по 25 сентября в рамках VIII Московского международного фестиваля "Круг света", сообщает пресс-служба фестиваля.

"В этом году для видеомэппинговых шоу впервые в истории "Круга света" будут задействованы одновременно фасады трех театров: Большого, Малого и РАМТ. Здания, объединенные вместе, словно картина в форме триптиха, позволят создать панорамную 270-градусную видеопроекцию. Зрителям будет демонстрироваться аллегорическая световая новелла "Спартак. Создатели шоу были вдохновлены историей гладиатора, рассказанной в известном романе Рафаэлло Джованьоли, легендарной балетной постановкой Большого тетра и киноэкранизациями", — отмечается в сообщении.

Кроме того, на фасадах знаменитых театров на Театральной площади будут показаны работы финалистов в номинации "Классик" международного конкурса "Арт Вижн", который проводится в рамках фестиваля. В этом году на конкурс "Арт Вижн Классик" поступила 61 заявка от видеомэпперов из разных стран.

Также во время фестиваля на площади можно будет увидеть два тематических представления "Круга света" прошлого года — "Небесная механика" и "Неподвластный времени".

Световые шоу на Театральной площади будут проходить с 21 по 25 сентября с 19:30 до 23:00 в цикличном режиме.