Премьер Южной Кореи признался, что любит произведения Пушкина

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён, выступая на ВЭФ-2018 признался, что в молодости зачитывался произведениями А.С. Пушкина, А.П. Чехова и других русских классиков, а одна из его любимых песен — "Миллион алых роз".

"Произведения русской литературы и искусства давали корейцам большое утешение и вдохновение. Я тоже в молодости зачитывался произведениями великих русских писателей, таких как Лев Толстой, Федор Достоевский, Александр Пушкин, Антон Чехов. А песня "Миллион алых роз" Аллы Пугачевой — это одна из самых любимых песен", — сказал премьер, выступая на сессии "Россия-Республика Корея".

Ли Нак Ён возглавляет делегацию Южной Кореи на Восточном экономическом форуме.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.