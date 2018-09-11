Голодец предложила расширить культурное сотрудничество с Южной Кореей

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец предложила премьер-министру Южной Кореи Ли Нак Ён расширять культурное сотрудничество.

Голодец рассказала, что открытие филиала Мариинского театра во Владивостоке показало необыкновенный интерес со стороны корейских граждан к российской культуре.

"Мы готовы к реализации программы по еще одному из "мостов", просим рассмотреть такую возможность — это, конечно, "мост" в области культуры. Потому что нам кажется, что широкое взаимодействие в области культуры может стать хорошей платформой для развития взаимопонимания и дружбы между нашими народами", — сказала она в ходе сессии "Российско-корейский бизнес-диалог" в рамках Восточного экономического форума.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.