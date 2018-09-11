Мультфильмы "Ми-ми-мишки" и "Лео и Тиг" доступны на сервисе Netflix

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Детские сериальные проекты "Ми-ми-мишки" и "Лео и Тиг" увидят подписчики сервиса Netflix из 190 стран, сообщается на официальном сайте анимационной студии "Паровоз".

"Рады сообщить, что теперь зрители 190 стран смогут смотреть "Ми-ми-мишек" и "Лео и Тиг". Оба эти мультсериала стали доступны на Netflix. Сделку осуществила компания Signal Media", — говорится в сообщении на сайте.

Мультфильм "Лео и Тиг" рассказывает о дружбе львенка и тигренка, которые вместе познают природу Приморского края. Сериал рассчитан на аудиторию от трех лет. Героями "Ми-ми-мишек", предназначенных для самых маленьких зрителей, являются бурый медвежонок Кеша, белый медвежонок Тучка и их подруга Лисичка. Кеша любит гаджеты и технику, Тучка изучает окружающий мир, а Лисичка предпочитает делать домашние дела.