На форуме в Петербурге наградят лауреатов Европейской театральной премии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Награждение лауреатов Европейской театральной премии пройдет в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума в Петербурге, сообщил журналистам глава комитета по культуре Константин Сухенко.

"Второй раз мы будем вручать премию в Петербурге. В 2011 году она была вручена в нашем городе в первый раз. В этом году вручение пройдет в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, мы рассчитываем, что это привлечет еще большее внимание к церемонии", — сказал Сухенко.

По его словам, проведение в Петербурге такой программы является очень престижным для северной столицы.

Мероприятия 17 Европейской театральной премии пройдут в Петербурге с 13 по 17 ноября. Премия была учреждена в 1986 году высшим исполнителем органом Евросоюза – Европейской комиссией. Премия признана Европарламентом и Советом Европы как самая престижная европейская награда за достижения в культурной сфере.

Проект включен в программу VII Санкт-Петербургского международного культурного форума 2018 года. В этом году лауреатом премии жюри назвало народного артиста России, руководителя Александринского театра Валерия Фокина. В рамках мероприятий премии состоятся показы его спектаклей "Швейк. Возвращение", "Сегодня.2016 — …", "Маскарад. Воспоминания будущего". Специальная программа будет посвящена лауреатам премии прошлых лет: петербургским режиссерам Льву Додину и Андрею Могучему.

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