Очень страшно и интригующе. Картинки про 1990-е художника из Уфы

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В Московском Мультимедиа Арт Музее открылась выставка художника из Уфы Уно Моралеса, создающего пиксельные картины. Его работы похожи на мистические сновидения, оживленные с помощью gif-анимации. Куратор выставки Марина Бобылева (галерея "Триумф") рассказала в интервью РИА Новости о том, почему автор предпочитает работать под псевдонимом и как субкультуры завоевывают музейные пространства.

© предоставлено автором и галереей "Триумф" Работа художника Уно Моралеса "Альберт и Роза", 2017 © предоставлено автором и галереей "Триумф" Работа художника Уно Моралеса "Альберт и Роза", 2017

Технику пиксельной графики я могла бы сравнить с традиционным жанром: в целом это можно назвать диджитал-мозаикой. Пиксель — наименьшая единица цифровой картинки, и Уно Моралес собирает изображение вручную, буквально пиксель за пикселем. Мы хотели показать всю сложность и трудоемкость его работ, поэтому представили некоторые из них в виде мозаики из плитки.

© предоставлено галереей "Триумф" Работа художника Уно Моралеса Les Maitres, 2011 © предоставлено галереей "Триумф" Работа художника Уно Моралеса Les Maitres, 2011

Одна из главных особенностей выставки — сторителлинг. И для самого Уно Моралеса важно именно рассказывать истории в каком-то своем преломлении. Мы организовали экспозиционное пространство так, чтобы зритель смотрел эти истории в любой последовательности и мог составить свой маршрут.

Но так или иначе в итоге все приходят в центральный зал, к проекции "Мировое правительство": за большим круглым столом сидят мифические вымышленные существа. Тут есть намек на тайную организацию, которая управляет этим миром и существует в наших фантазиях или параноидальных страхах.

© предоставлено автором и галереей "Триумф" Работа художника Уно Моралеса из серии "Синие зубы", 2017 © предоставлено автором и галереей "Триумф" Работа художника Уно Моралеса из серии "Синие зубы", 2017

Ключевая серия "Синие зубы" — в начале выставки. Она основана на пионерской "страшилке", которую художник слышал в детстве. Это история о том, как девочка отправилась на дискотеку, увидела человека с синими зубами и исчезла навсегда. В этой части экспозиции мы хотели воссоздать атмосферу подпольного клуба, поэтому использовали затемненное освещение и ультрафиолетовые лампы.

Уно Моралес помещает эту историю в советский антураж. В данном случае он использует собственные воспоминания и известные сюжеты. Автор признается, что некоторые сюжеты приходят к нему в сновидениях и вообще сны служат для него источником вдохновения. В работах художника есть отсылки к концу 1980-х, периоду перестройки. Хотя он всегда изменяет пространство и место действия, так что определить конкретный город или местность невозможно.

© предоставлено автором и галереей "Триумф" Работа художника Уно Моралеса из серии "Синие зубы", 2017 © предоставлено автором и галереей "Триумф" Работа художника Уно Моралеса из серии "Синие зубы", 2017

Художник работает под псевдонимом. Первоначально он играл под ним в компьютерную игру Counter Strike, потом автоматически под этим ником зарегистрировался в ЖЖ и продолжил им пользоваться. О личности художника известно немного: родом из Уфы, работал на телевидении, рисовать начал в 2008 году. Навешивать на него ярлык "русский Бэнкси" я бы не стала — все же это не полное инкогнито, он известен в профессиональном комьюнити. Тем не менее автор предпочитает сохранять некоторую дистанцию, и псевдоним дает такую возможность.

Интересно не то, что Уно Моралес выбрал технику пиксельной графики. А то, к каким сюжетам он обращается, как объединяет приемы из манги, отсылки к сюрреализму и мистифицирует повседневное. Из этого сплава и возникает его узнаваемый стиль, позволяющий выйти за рамки графической иллюстрации.

© предоставлено автором и галереей "Триумф" Работа художника Уно Моралеса из серии "Синие зубы", 2017 © предоставлено автором и галереей "Триумф" Работа художника Уно Моралеса из серии "Синие зубы", 2017

Название выставки — "О том, что помнишь, позабудь" — мы позаимствовали из серии "Синие зубы". Этот девиз — татуировка одного мистического персонажа, который прилетает из космоса на Землю. Он материализуется в образе лихого байкера, встречается с девушками на улице, показывает им татуировку и распадается на элементы. Девушки тоже трансформируются и исчезают.

Нам показалось, что это очень подходит для выставки — звучит недокументально, неконкретно, настраивает на мистическую атмосферу. На мой взгляд, эти работы не требуют пояснений. И если финал истории для зрителя остается загадкой, то всегда можно дать волю воображению.