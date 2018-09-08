РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Венецианский кинофестиваль в субботу объявит своих победителей

0180
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПодготовка к открытию 75-ого Венецианского кинофестиваляПодготовка к открытию 75-ого Венецианского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

ВЕНЕЦИЯ, 8 сен — РИА Новости, Тамара Ходова. Венецианский кинофестиваль, который в этом году отмечает свое 75-летие, в субботу объявит своих победителей. По мнению критиков, опрошенных РИА Новости, в этом году задача жюри особенно нелегка, так как конкурс вышел очень сильным, однако все же из 21 картины выделяются и главные фавориты: "Рома" Альфонсо Куарона, "Соловей" Дженнифер Кент и "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса.

Конкурс и жюри

Подготовка к открытию 75-ого Венецианского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
От Шазелла до Куарона: Венецианский фестиваль открывается в 75-й раз
Всего в основном конкурсе в этом году 21 картина, в том числе "Человек на Луне" молодого американца Дэмиена Шазелла, которая открывала фестиваль, драма о мести "Соловей" австралийки Дженнифер Кент, "Рома" мексиканца Альфонсо Куарона, проект братьев Коэнов про мир Дикого Запада "Баллада Бастера Скраггса", ремейк культового триллера "Суспирия" от Луки Гуаданьино, историческая картина "Фаворитка" от греческого эксцентрика Йоргаса Лантимоса с Эммой Стоун и Рейчел Вайс.

Французы Жак Одияр и Оливье Ассайас представили в Венеции остроумные комедии "Братья Систерс" и "Двойные жизни", венгерский режиссер Ласло Немеш — драму "Закат", а немец Флориан Хенкель фон Доннерсмарк картину "Работа без авторства".

Нелегкое дело по раздаче венецианских львов поручили жюри во главе с мексиканским режиссером Гильермо дель Торо, который взял Золотого льва с фильмом "Форма воды" в прошлом году. Также в жюри вошли новозеландский режиссер Тайка Вайтити, австрийский актер Кристоф Вальц, британская актриса Наоми Уоттс, тайваньская актриса и режиссер Сильвия Чанг, датская актриса Трине Дюрхольм, французская актриса Николь Гарсиа, итальянский режиссер и сценарист Паоло Женовезе и польский режиссер Малгожата Шумовская.

Звезды на открытии Венецианского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкФранцузская модель Габриэль Конесиль выбрала для церемонии открытое платье в сочетании с роскошным колье.Французская модель Габриэль Конесиль на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Французская модель Габриэль Конесиль выбрала для церемонии открытое платье в сочетании с роскошным колье.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкБразильская супермодель и актриса Изабель Гулар появилась перед камерами в летящем серебристом декольтированном платье.Бразильская супермодель и актриса Изабель Гулар на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Бразильская супермодель и актриса Изабель Гулар появилась перед камерами в летящем серебристом декольтированном платье.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЧлены жюри режиссер Малгожата Шумовска и актер и режиссер Тайка Вайтити предпочли строгость черного.Члены основного жюри, польский режиссер Малгожата Шумовска и актер и режиссер Тайка Вайтити на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Члены жюри режиссер Малгожата Шумовска и актер и режиссер Тайка Вайтити предпочли строгость черного.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса и сценарист Марта Поззан выбрала для торжественного вечера красное платье на тонких бретельках.Актриса и сценарист Марта Поззан на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса и сценарист Марта Поззан выбрала для торжественного вечера красное платье на тонких бретельках.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Наоми Уоттс предстала перед фотографами в ярко-розовом.Британская актриса и член жюри официального конкурса Наоми Уоттс на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Наоми Уоттс предстала перед фотографами в ярко-розовом.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРайан Гослинг пришел на церемонию в белом пиджаке и черных брюках.Актер Райан Гослинг на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Райан Гослинг пришел на церемонию в белом пиджаке и черных брюках.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВенгерская топ-модель Барбара Палвин позволила себе игривое короткое платье.Венгерская топ-модель Барбара Палвин на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Венгерская топ-модель Барбара Палвин позволила себе игривое короткое платье.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНаряд французской модели и актрисы Гайи Уайсс можно было бы назвать скромным, если бы не декольте.Французская актриса Гайя Уайсс на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Наряд французской модели и актрисы Гайи Уайсс можно было бы назвать скромным, если бы не декольте.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИтальянская актриса Фьямметта Чиконья надела светлое платье в цветочек с открытыми плечами и завышенной талией.Итальянская актриса Фьямметта Чиконья на красной дорожке церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Итальянская актриса Фьямметта Чиконья надела светлое платье в цветочек с открытыми плечами и завышенной талией.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГендиректор компании "Роскино" Екатерина Мцитуридзе на Венецианском кинофестивале.Генеральный директор компании Роскино Екатерина Мцитуридзе на красной дорожке церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Гендиректор компании "Роскино" Екатерина Мцитуридзе на Венецианском кинофестивале.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИтальянские актеры Каролина Крешентини и Франческо Мотта на открытии Венецианского кинофестиваля.Итальянские актеры Каролина Крешентини и Франческо Мотта на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Итальянские актеры Каролина Крешентини и Франческо Мотта на открытии Венецианского кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Сара Сампайо выбрала кремовое платье с огромным бантом.Актриса Сара Сампайо на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Сара Сампайо выбрала кремовое платье с огромным бантом.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКлассический костюм режиссера Дэмиэна Шазелла выгодно оттенял пышное пудровое платье его спутницы, актрисы Оливии Хэмилтон.Актриса Оливия Хэмилтон и режиссер Дэмиэн Шазелл на красной дорожке церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Классический костюм режиссера Дэмиэна Шазелла выгодно оттенял пышное пудровое платье его спутницы, актрисы Оливии Хэмилтон.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИтальянская модель и актриса Паола Турани, как и многие звезды церемонии, предпочла наряд с глубоким вырезом.Итальянская актриса Паола Турани на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Итальянская модель и актриса Паола Турани, как и многие звезды церемонии, предпочла наряд с глубоким вырезом.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИтальянская модель Джесика Нотаро, певица и телеведущая Джо Скуилло, Джузи Версаче и Франческа Каролло на открытии Венецианского кинофестиваля.Итальянская модель Джесика Нотаро, певица и телеведущая Джо Скуилло, Джузи Версаче и Франческа Каролло на красной дорожке церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Итальянская модель Джесика Нотаро, певица и телеведущая Джо Скуилло, Джузи Версаче и Франческа Каролло на открытии Венецианского кинофестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИспанская модель Джорджина Родригес была одета в облегающее платью с полупрозрачной юбкой.Испанская модель Джорджина Родригес на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Испанская модель Джорджина Родригес была одета в облегающее платью с полупрозрачной юбкой.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИтальянская актриса Свева Альвити прошлась по красной дорожке в ярко-красном платье с оригинальным шлейфом.Итальянская актриса Свева Альвити на церемонии открытия 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Итальянская актриса Свева Альвити прошлась по красной дорожке в ярко-красном платье с оригинальным шлейфом.
/

"Соловей" или "Рома"

Венеция. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В Венеции показали российский фильм "Человек, который удивил всех"
"Мне лично кажется, что определить того, кому стоит отдать Золотого льва, гораздо сложнее в этом году, так как конкурс очень сильный, и с жюри с Гильермо Дель Торо во главе призы могут распределиться совсем непредсказуемо", — сказала критик Памела Йон.

По ее словам, главные шансы на приз имеют фильм Куарона "Рома", который на протяжении всего фестиваля был главным любимцем прессы, а также "Соловей" Кент, так как она единственная женщина в конкурсе.

"Я думаю, фаворитом для всех нас стал "Рома", который с эстетической точки зрения вызывает сильную эмоциональную реакцию. Он очень красивый", — рассказал критик Дэвид Мориканд.

По его мнению, картине может помешать то, что ее выпускает стриминговый гигант Netflix, а также тот факт, что Куарон и Дель Торо — хорошие друзья и это всем известно, поэтому подобное решение могло бы показаться слишком субъективным.

При этом критик Авнер Ашавит подчеркнул, что "Рома" — самый сильный фильм смотра, но с большой вероятностью главный Золотой лев уйдет в руки Кент.

"Я думаю, что жюри отдаст приз Дженнифер Кент, так как она единственная женщина в конкурсе, и они захотят каким-то образом подчеркнуть этот факт", — пояснил он.

"Фаворитка" и "Рассвет"

Кадр из фильма Человек, который удивил всех
© Фото : предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля
Российский фильм на Венецианском фестивале понравился критикам
В целом Ашавит заметил, что любимцами публики в этом году были комедии: "Фаворитка", "Братья Систерз", "Баллада Бастера Скрагса", но на фестивалях комедии не жалуют и редко дают им призы.

Выделил "Фаворитку" в качестве главных претендентов и Мориканд, объяснив это тем, что комедия про дворцовые интриги времен королевы Анны, получилась самым зрелым и понятным фильмом Лантимоса. Более того, не стоит забывать про талантливую актерскую игру и смелые режиссерские решения.

Еще одним кандидатом на Золотого льва, по мнению критика, может стать "22 июля" Пола Гринграсса про террористические акты в Норвегии, так как картина жизненная и актуальная, хотя в художественном плане не имеет никакой ценности.

Как отметил Мориканд, без внимания жюри не останется картина оскароносного венгерского режиссера Ласло Немеша "Рассвет". "Он не обладает такой же силой, как "Сын Саула", но он очень амбициозный, и, я думаю, людей фильм немного смутил и запутал, но он сам по себе ошеломляет. Это та картина, которая стоит того, чтобы ее пересмотреть", — заметил собеседник агентства.

Лучшие платья Венецианского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИтальянская телеведущая Мелисса Сатта в черном полупрозрачном платье со шлейфом и перьями смотрелась на красной дорожке как редкая птица.Итальянская телеведущая Мелисса Сатта на красной дорожке премьеры фильма Рома (Roma) в рамках 75-го Венецианского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Итальянская телеведущая Мелисса Сатта в черном полупрозрачном платье со шлейфом и перьями смотрелась на красной дорожке как редкая птица.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТоп-модель Мадалина Генеа на премьере "Суспирии" предстала перед фотографами в белоснежном платье с разрезами.Топ-модель Мадалина Генеа на премьере фильма Луки Гуаданьино Суспирия (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Топ-модель Мадалина Генеа на премьере "Суспирии" предстала перед фотографами в белоснежном платье с разрезами.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЭмма Стоун на премьере фильма "Фаворитка" блистала в нежном пудровом платье, расшитом блестками.Американская актриса Эмма Стоун на красной дорожке премьеры фильма Фаворитка (The Favourite) в рамках 75-го Венецианского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Эмма Стоун на премьере фильма "Фаворитка" блистала в нежном пудровом платье, расшитом блестками.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВенгерская топ-модель Барбара Палвин в кружевном платье Джорджио Армани с глубоким декольте.Венгерская топ-модель Барбара Палвин на премьере фильма Луки Гуаданьино Суспирия (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Венгерская топ-модель Барбара Палвин в кружевном платье Джорджио Армани с глубоким декольте.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкБразильская модель Изабель Гулар появилась на премьере "Рима" в облегающем серебристом платье экстремальной длины.Бразильская модель Изабель Гулар на красной дорожке премьеры фильма Рома (Roma) в рамках 75-го Венецианского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Бразильская модель Изабель Гулар появилась на премьере "Рима" в облегающем серебристом платье экстремальной длины.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкФотомодель Бьянка Балти на премьере картины "Братья Систерс" привлекла к себе внимание эффектным нарядом с многослойной юбкой.Фотомодель Бьянка Балти на премьере фильма Братья Систерс (The Sisters Brothers) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Фотомодель Бьянка Балти на премьере картины "Братья Систерс" привлекла к себе внимание эффектным нарядом с многослойной юбкой.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНатали Портман пришла на премьеру фильма "Голос люкс", где сыграла главную роль, в роскошном золотом платье Gucci.Актриса Натали Портман на премьере фильма Голос люкс (Vox Lux) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Натали Портман пришла на премьеру фильма "Голос люкс", где сыграла главную роль, в роскошном золотом платье Gucci.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТелеведущая Хофит Голан на премьере фильма "Суспирия".Телеведущая Хофит Голан на премьере фильма Луки Гуаданьино Суспирия (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Телеведущая Хофит Голан на премьере фильма "Суспирия".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Элеонора Белькамино на премьере фильма "Братья Систерс".Актриса Элеонора Белькамино на премьере фильма Братья Систерс (The Sisters Brothers) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Элеонора Белькамино на премьере фильма "Братья Систерс".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКейт Бланшетт появлялась на мероприятиях фестиваля в эффектных нарядах Армани.Актриса Кейт Бланшетт на премьере фильма Луки Гуаданьино Суспирия (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Кейт Бланшетт появлялась на мероприятиях фестиваля в эффектных нарядах Армани.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодель Мадисин Риан на красной дорожке.Модель Мадисин Риан на премьере фильма Луки Гуаданьино Суспирия (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Модель Мадисин Риан на красной дорожке.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодель Оливия Гама на премьере фильма Луки Гуаданьино "Суспирия".Модель Оливия Гама на премьере фильма Луки Гуаданьино Суспирия (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Модель Оливия Гама на премьере фильма Луки Гуаданьино "Суспирия".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНаоми Уоттс на премьере "Суспирии" блистала в платье Dior.Актриса Наоми Уоттс на премьере фильма Луки Гуаданьино Суспирия (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Наоми Уоттс на премьере "Суспирии" блистала в платье Dior.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Марина Орлова на красной дорожке.Актриса Марина Орлова на красной дорожке премьеры фильма Ван Гог. На пороге вечности (At Eternity's Gate) в рамках 75-го Венецианского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Марина Орлова на красной дорожке.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкБлогер Патрисия Манфилд позировала перед камерами в длинном платье с открытой спиной.Блогер Патрисия Манфилд на премьере фильма Ван Гог. На пороге вечности (At Eternity's Gate) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Блогер Патрисия Манфилд позировала перед камерами в длинном платье с открытой спиной.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодель и дизайнер Ана Мойя Кальцадо покорила фотографов платьем с глубоким декольте.Модель, дизайнер Ана Мойя Кальцадо на премьере фильма Братья Систерс (The Sisters Brothers) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Модель и дизайнер Ана Мойя Кальцадо покорила фотографов платьем с глубоким декольте.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГости на красной дорожке премьеры фильма "Ван Гог. На пороге вечности".Гости на красной дорожке премьеры фильма Ван Гог. На пороге вечности (At Eternity's Gate) в рамках 75-го Венецианского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Гости на красной дорожке премьеры фильма "Ван Гог. На пороге вечности".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Бруна Маркезини выбрала блестящее платье со смелым разрезом.Актриса Бруна Маркезини на премьере фильма Братья Систерс (The Sisters Brothers) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Бруна Маркезини выбрала блестящее платье со смелым разрезом.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНаряд Тильды Суинтон на премьере "Суспирии" оказался одним из самых ярких.Актриса Тильда Суинтон на премьере фильма Луки Гуаданьино Суспирия (Suspiria) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Наряд Тильды Суинтон на премьере "Суспирии" оказался одним из самых ярких.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Патриция Контрерас в платье на красной дорожке.Актриса Патриция Контрерас на красной дорожке премьеры фильма Рома (Roma) в рамках 75-го Венецианского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Патриция Контрерас в платье на красной дорожке.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМартина Гусман и Беренис Бежо на премьере драмы "Тишина".Актрисы Мартина Гусман и Беренис Бежо на премьере фильма Тишина (La quietud)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Мартина Гусман и Беренис Бежо на премьере драмы "Тишина".
/
Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена