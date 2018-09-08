Венецианский кинофестиваль в субботу объявит своих победителей

ВЕНЕЦИЯ, 8 сен — РИА Новости, Тамара Ходова. Венецианский кинофестиваль, который в этом году отмечает свое 75-летие, в субботу объявит своих победителей. По мнению критиков, опрошенных РИА Новости, в этом году задача жюри особенно нелегка, так как конкурс вышел очень сильным, однако все же из 21 картины выделяются и главные фавориты: "Рома" Альфонсо Куарона, "Соловей" Дженнифер Кент и "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса.
Конкурс и жюри
Всего в основном конкурсе в этом году 21 картина, в том числе "Человек на Луне" молодого американца Дэмиена Шазелла, которая открывала фестиваль, драма о мести "Соловей" австралийки Дженнифер Кент, "Рома" мексиканца Альфонсо Куарона, проект братьев Коэнов про мир Дикого Запада "Баллада Бастера Скраггса", ремейк культового триллера "Суспирия" от Луки Гуаданьино, историческая картина "Фаворитка" от греческого эксцентрика Йоргаса Лантимоса с Эммой Стоун и Рейчел Вайс.
Французы Жак Одияр и Оливье Ассайас представили в Венеции остроумные комедии "Братья Систерс" и "Двойные жизни", венгерский режиссер Ласло Немеш — драму "Закат", а немец Флориан Хенкель фон Доннерсмарк картину "Работа без авторства".
Нелегкое дело по раздаче венецианских львов поручили жюри во главе с мексиканским режиссером Гильермо дель Торо, который взял Золотого льва с фильмом "Форма воды" в прошлом году. Также в жюри вошли новозеландский режиссер Тайка Вайтити, австрийский актер Кристоф Вальц, британская актриса Наоми Уоттс, тайваньская актриса и режиссер Сильвия Чанг, датская актриса Трине Дюрхольм, французская актриса Николь Гарсиа, итальянский режиссер и сценарист Паоло Женовезе и польский режиссер Малгожата Шумовская.
Французская модель Габриэль Конесиль выбрала для церемонии открытое платье в сочетании с роскошным колье.
Бразильская супермодель и актриса Изабель Гулар появилась перед камерами в летящем серебристом декольтированном платье.
Члены жюри режиссер Малгожата Шумовска и актер и режиссер Тайка Вайтити предпочли строгость черного.
Актриса и сценарист Марта Поззан выбрала для торжественного вечера красное платье на тонких бретельках.
Актриса Наоми Уоттс предстала перед фотографами в ярко-розовом.
Райан Гослинг пришел на церемонию в белом пиджаке и черных брюках.
Венгерская топ-модель Барбара Палвин позволила себе игривое короткое платье.
Наряд французской модели и актрисы Гайи Уайсс можно было бы назвать скромным, если бы не декольте.
Итальянская актриса Фьямметта Чиконья надела светлое платье в цветочек с открытыми плечами и завышенной талией.
Гендиректор компании "Роскино" Екатерина Мцитуридзе на Венецианском кинофестивале.
Итальянские актеры Каролина Крешентини и Франческо Мотта на открытии Венецианского кинофестиваля.
Актриса Сара Сампайо выбрала кремовое платье с огромным бантом.
Классический костюм режиссера Дэмиэна Шазелла выгодно оттенял пышное пудровое платье его спутницы, актрисы Оливии Хэмилтон.
Итальянская модель и актриса Паола Турани, как и многие звезды церемонии, предпочла наряд с глубоким вырезом.
Итальянская модель Джесика Нотаро, певица и телеведущая Джо Скуилло, Джузи Версаче и Франческа Каролло на открытии Венецианского кинофестиваля.
Испанская модель Джорджина Родригес была одета в облегающее платью с полупрозрачной юбкой.
Итальянская актриса Свева Альвити прошлась по красной дорожке в ярко-красном платье с оригинальным шлейфом.
"Соловей" или "Рома"
"Мне лично кажется, что определить того, кому стоит отдать Золотого льва, гораздо сложнее в этом году, так как конкурс очень сильный, и с жюри с Гильермо Дель Торо во главе призы могут распределиться совсем непредсказуемо", — сказала критик Памела Йон.
По ее словам, главные шансы на приз имеют фильм Куарона "Рома", который на протяжении всего фестиваля был главным любимцем прессы, а также "Соловей" Кент, так как она единственная женщина в конкурсе.
"Я думаю, фаворитом для всех нас стал "Рома", который с эстетической точки зрения вызывает сильную эмоциональную реакцию. Он очень красивый", — рассказал критик Дэвид Мориканд.
По его мнению, картине может помешать то, что ее выпускает стриминговый гигант Netflix, а также тот факт, что Куарон и Дель Торо — хорошие друзья и это всем известно, поэтому подобное решение могло бы показаться слишком субъективным.
При этом критик Авнер Ашавит подчеркнул, что "Рома" — самый сильный фильм смотра, но с большой вероятностью главный Золотой лев уйдет в руки Кент.
"Я думаю, что жюри отдаст приз Дженнифер Кент, так как она единственная женщина в конкурсе, и они захотят каким-то образом подчеркнуть этот факт", — пояснил он.
"Фаворитка" и "Рассвет"
В целом Ашавит заметил, что любимцами публики в этом году были комедии: "Фаворитка", "Братья Систерз", "Баллада Бастера Скрагса", но на фестивалях комедии не жалуют и редко дают им призы.
Выделил "Фаворитку" в качестве главных претендентов и Мориканд, объяснив это тем, что комедия про дворцовые интриги времен королевы Анны, получилась самым зрелым и понятным фильмом Лантимоса. Более того, не стоит забывать про талантливую актерскую игру и смелые режиссерские решения.
Еще одним кандидатом на Золотого льва, по мнению критика, может стать "22 июля" Пола Гринграсса про террористические акты в Норвегии, так как картина жизненная и актуальная, хотя в художественном плане не имеет никакой ценности.
Как отметил Мориканд, без внимания жюри не останется картина оскароносного венгерского режиссера Ласло Немеша "Рассвет". "Он не обладает такой же силой, как "Сын Саула", но он очень амбициозный, и, я думаю, людей фильм немного смутил и запутал, но он сам по себе ошеломляет. Это та картина, которая стоит того, чтобы ее пересмотреть", — заметил собеседник агентства.
Итальянская телеведущая Мелисса Сатта в черном полупрозрачном платье со шлейфом и перьями смотрелась на красной дорожке как редкая птица.
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