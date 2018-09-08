Итальянский вокалист из украинского "черного списка" вновь приехал в Крым

КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 8 сен — РИА Новости. Джазовый вокалист из Италии Фабио Лепоре второй раз приехал в Крым на фестиваль Live in Blue Bay, несмотря на попадание в "черный список" на Украине.

Юбилейный десятый джазовый фестиваль Live in Blue Bay открылся в пятницу в Коктебеле. Программу фестиваля на основной сцене открыло выступление итальянского джазового тенора Фабио Лепоре в сопровождении крымского оркестра Big Band. Артист, который зачитал несколько фраз приветствия на русском языке, был тепло встречен публикой.

"Я уже в черном списке", — сказал Лепоре журналистам, отвечая на вопрос об угрозах со стороны властей Украины из-за визита в Крым. "Прошлой зимой я отказался от путешествия по Украине по этой причине… Я очень надеюсь, что в будущем все проблемы будут решены. Я провел прошлый год в гастролях и рад, что сегодня снова здесь", — сказал Лепоре.

Лепоре – джазовый вокалист (тенор), выступавший в 35 странах мира. Выступал в концертах с мировыми звёздами, как Дайон Уорвик (США), и ведущими европейскими оркестрами, включая оркестр провинции Бари, в сопровождении которого проходят его концерты в Италии.

В программе фестиваля Live in Blue Bay в Коктебеле запланированы концерты более чем десятков российских и зарубежных музыкантов, в их числе исполнительница из США Шола Адиса-Фаррар, Gretta Panettieri из Италии, Сергей Манукян, группа Андрея Кондакова, трио Алексея Черемизова, группа Антона Горбунова и команда Гии Дзагнидзе с Modern Band. Фестиваль в Коктебеле продлится до воскресенья, в его программе состоятся мастер-классы, творческие встречи с участниками фестиваля, художественные и фотовыставки на джазовую тематику. Вход на площадки фестиваля свободный.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>