МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Британский музыкант, экс-участник легендарной группы The Beatles Пол Маккартни отыграл большой концерт в Нью-Йорке в поддержку нового альбома Egypt Station, вышедшего 7 сентября.
Прямая трансляция выступления 76-летнего музыканта и его группы велась на канале Маккартни на YouTube. Концерт продолжался более двух часов.
Экс-участник "Ливерпульской четверки" исполнил не только песни из нового альбома и других сольных пластинок, но и хиты The Beatles, такие как Can't Buy Me Love, I've Got a Feeling, Let It Be и Helter Skelter. Завершала концерт композиция Carry That Weight с альбома Abbey Road 1969 года.
Как сообщается на сайте музыканта, 17 сентября он начинает мировой тур под названием Freshen Up ("Освежить"). В сентябре он даст четыре концерта в Канаде, в октябре-ноябре — по два в США и Японии. В европейскую часть тура входят Франция, Дания, Польша, Австрия и Великобритания. Один из трех британских концертов Маккартни пройдет в его родном Ливерпуле.
Завершать мировой тур музыкант вернется в Северную Америку — в мае-июне 2019 года он пять раз выступит в США. Последний концерт, согласно информации на сайте Маккартни, состоится в городе Молин (штат Иллинойс), где проживают около 45 тысяч человек.
Свою первую песню Маккартни написал в 14 лет, после того, как от рака умерла его мать. Именно после этой утраты Пол как одержимый начал заниматься музыкой. На фото: Пол Маккартни и Майкл Джексон, 1983 год.
Спустя год, в 1957 году Маккартни познакомился с Джоном Ленноном и стал играть в его группе Quarrymen. В 1958 году Пол привел в группу своего приятеля Джорджа Харрисона. Ринго Стар официально присоединился к группе лишь в 1962 году. На фото: Джон Леннон, Ринго Старр, Джордж Харрисон и Пол Маккартни во время репетиции пьесы Уильяма Шекспира "Сон в летнюю ночь", 1964 год.
В 1960 году группа получила название The Beatles. Маккартни сначала играл на ритм-гитаре, однако с уходом Стюарта Сатклиффа стал постоянным бас-гитаристом группы. Кроме того, музыкант играл на акустической и электрогитаре, фортепиано и клавишных, а также на 40 других музыкальных инструментах. На фото: Маккартни представляет сборник композиций своей группы Wings в Милане, 2001 год.
Именно песня Маккартни Love Me Do, которая стала первым записанным синглом группы, положила начало мировой славе The Beatles. Его авторству также принадлежат такие композиции, как Yesterday, Another Girl, Michelle, Yellow Submarine, Back in the U.S.S.R., Let It Be и многие другие. На фото: Пол Маккартни с супругой Хизер Миллс в заливе Святого Лаврентия, 2006 год.
В июне 1965 года "за выдающийся вклад в дело процветания Великобритании" Маккартни в числе других участников группы был награжден орденом Британской империи. Спустя 32 года британская королева произвела Пола Маккартни в рыцари. Свою награду музыкант посвятил Леннону, Харрисону и Старру, а также всем гражданам Ливерпуля. На фото: репетиция The Beatles в лондонской студии, 1963 год.
В 1967 году Пол Маккартни познакомился с фотографом Линдой Истман, будущей женой и участницей его группы Wings. Именно она поддержала музыканта в момент разрыва с The Beatles в 1970 году. Пол удочерил ребенка Линды от первого брака, позднее у них родились еще трое детей. Линда умерла от рака в 1998 году. На фото: Маккартни с Линдой и детьми в Лондоне, 1971 год.
После разрыва с The Beatles Маккартни начал сольную карьеру. В 1971 году он создал группу Wings с которой записал девять альбомов. Распад группы во многом произошел из-за убийства в 1981 году Джона Леннона. Маккартни поступали письма с угрозами и ему пришлось на время отказаться от выступлений на публике. Однако это не помешало музыканту позднее выпустить два десятка сольных альбомов. На фото: открытие звезды Пола Маккартни на Аллее славы в Голливуде, 2012 год.
Пол Маккартни был неоднократно включен в Книгу рекордов Гиннесса, в частности, как самый успешный музыкант и композитор новейшей истории: его 60 дисков имеют "золотой" статус, общий тираж синглов превысил 100 миллионов, а песня Yesterday удерживает первое место по числу записанных на нее кавер-версий (более 3700). На фото: концерт в рамках тура On The Run в СК "Олимпийский", 2011 год.
Пол и Линда Маккартни вели активную благотворительную деятельность. Они боролись за права животных, популяризировали вегетарианство и выступали против распространения генетически модифицированных продуктов. На фото: Пол и Линда Маккартни, 1974 год.
Благотворительную деятельность Маккартни продолжил и после смерти Линды. Вместе со своей второй женой бывшей моделью Хизер Миллс он принял участие в кампании за запрет противопехотных мин. В фонд борьбы с этим оружием Маккартни пожертвовал миллион долларов. Кроме того, певец продолжает выступать против убийства животных ради меха. На фото: Пол Маккартни с женой Хизер на приеме в Кремле, 2003 год.
В 2011 году музыкант женился в третий раз. Свадьба состоялась 9 октября - в день рождения Джонна Леннона. На этот раз избранницей Маккартни стала предпринимательница из Нью-Йорка Нэнси Шевелл, с которой Пол познакомился еще в 80-е годы. В 2005 году она смогла побороть рак груди и после этого активно занимается благотворительностью. На фото: Пол Маккартни с женой Нэнси Шевелл на баскетбольном матче в Лос-Анджелесе, 2014 год.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.