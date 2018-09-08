МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Британский музыкант, экс-участник легендарной группы The Beatles Пол Маккартни отыграл большой концерт в Нью-Йорке в поддержку нового альбома Egypt Station, вышедшего 7 сентября.

Прямая трансляция выступления 76-летнего музыканта и его группы велась на канале Маккартни на YouTube. Концерт продолжался более двух часов.

Экс-участник "Ливерпульской четверки" исполнил не только песни из нового альбома и других сольных пластинок, но и хиты The Beatles, такие как Can't Buy Me Love, I've Got a Feeling, Let It Be и Helter Skelter. Завершала концерт композиция Carry That Weight с альбома Abbey Road 1969 года.

Как сообщается на сайте музыканта, 17 сентября он начинает мировой тур под названием Freshen Up ("Освежить"). В сентябре он даст четыре концерта в Канаде, в октябре-ноябре — по два в США и Японии. В европейскую часть тура входят Франция, Дания, Польша, Австрия и Великобритания. Один из трех британских концертов Маккартни пройдет в его родном Ливерпуле.

Завершать мировой тур музыкант вернется в Северную Америку — в мае-июне 2019 года он пять раз выступит в США. Последний концерт, согласно информации на сайте Маккартни, состоится в городе Молин (штат Иллинойс), где проживают около 45 тысяч человек.