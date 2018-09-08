Пол Маккартни впервые за пять лет выпустил новый альбом

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Британский музыкант, экс-участник легендарной группы The Beatles Пол Маккартни выпустил новый сольный альбом под названием Egypt Station, сообщается на его официальном сайте.

"Новый альбом Пола теперь выпущен и включает в себя синглы I Don't Know, Come On To Me и Fuh You", — говорится на сайте.

Также на сайте написано: "Новый альбом Пола Egypt Station готов к отправлению…", намекая таким образом на название альбома ("Египетская станция" — ред.)

Ранее музыкант признался, что ему нравится название Egypt Station, так как оно соответствует концепции альбома, в котором песни как бы перетекают одна в другую, как станции на пути путешественника.

Новая, 17-я по счету, пластинка музыканта была записана на американской студии Capitol Records. Обложку диска украшает рисунок в исполнении самого Маккартни.