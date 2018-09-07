Польские таможенники изъяли картину, возможно, написанную Шагалом

ВАРШАВА, 7 сен – РИА Новости. Картину, вероятно, кисти Марка Шагала задержали польские таможенники на границе с Украиной, сообщала журналистам в пятницу пресс-секретарь таможенной администрации в Люблине Марта Шпаковская.

"Во время обычной проверки на пограничном переходе с Украиной таможенники пресекли контрабанду картины, вероятно, кисти Марка Шагала. В Польшу картину намеревался ввезти 51-летний гражданин Украины", — рассказала Шпаковская.

"Если бы картина оказалась подлинной, это было бы, несомненно, одно из самых серьезных задержаний последних лет. С нетерпением ждем экспертизу подлинности произведения", — сказала она.

Шпаковская пояснила, что картина написана на холсте размером 59 на 29 сантиметров. На ней человек держит в руках воздушный змей в форме лица на цветном фоне. "С большой вероятностью это картина Марка Шагала, на что указывают подписи. На лицевой стороне, в правом нижнем углу видна подпись "Марк Шагал", — рассказала она.

Гражданин Украины заявил таможенникам, что является владельцем картины и представил документы. Он говорил, что произведение является подарком от его отца. Тем не менее, он на таможне не заявил о картине и не представил ее, хотя был обязан это сделать.

Задержанную картину изучат специалисты, которые скажут, действительно ли это произведение Шагала и какую оно имеет ценность.