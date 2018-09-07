Умерла актриса Лиз Фрайзер

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Лондоне на 89-м году жизни умерла комедийная актриса Лиз Фрайзер, сообщает в твиттере British Comedy Society.

За свою карьеру она исполнила более 80 ролей. В 1955-1956 годах Фрайзер снималась в первой британской мыльной опере "Шестой угол". Среди других ее работ — роли в таких фильмах и сериалах, как "Мисс Марпл: Немезида", "Королевский суд", "Леди и разбойник", "Все в порядке, Джэк", "Чисто английские убийства", "Судья Рампол" и "Приключения частного детектива".

Рассказывая о своем амплуа, актриса называла себя "бесхитростной комедийной блондинкой из низших слоев общества Лондона".

Фрайзер восхищались Шон Коннери и Стэнли Бейкер.

Here, Liz in the acclaimed Peter Sellers comedy I'm All Right Jack. pic.twitter.com/y9u1gkHH8D — BritishComedySociety (@BritComSociety) 6 сентября 2018 г.

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