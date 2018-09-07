В Музеях Московского Кремля открылась выставка "Очарование женственности"

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Ретроспективная выставка произведений всемирно известного итальянского ювелирного дома Bvlgari "Очарование женственности", на которой представлены около 500 украшений, в том числе всемирно известных итальянских и голливудских актрис Анны Маньяни, Элизабет Тейлор, Одри Хепберн и других, открылась в Музеях Московского Кремля в пятницу.

"Музеи Московского Кремля — это музей-сокровищница, где хранятся не только главные символы власти государства, но и прекрасные произведения искусства. И для нас очень приятно представлять выставку, рассказывающую о современном ювелирном искусстве, о том, как оно развивалось на протяжении примерно 200 лет", — сказала на пресс-показе выставки гендиректор Музеев Кремля Елена Гагарина.

Она отметила, что после двух мировых войн жизнь в Европе и роль женщины в обществе изменились.

"Нам было любопытно представить эту выставку с точки зрения социального аспекта, который несут на себе эти великие произведения", — добавила Гагарина.

В двух выставочных залах кремлевского музея – Успенской звоннице и Одностолпной палате Патриаршего дворца – экспонируются более пятисот уникальных украшений из коллекции наследия Bvlgari и из мировых частных собраний.

История бренда неразрывно связана с именами таких легендарных актрис как Анна Маньяни, Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Ингрид Бергман, Джина Лоллобриджида, Моника Витти, Софи Лорен, что получило яркое воплощение в экспозиции выставки, включающей значительное количество драгоценностей, которые выражали харизматичный образ и неповторимый характер каждой из них.