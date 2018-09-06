Губернатор Севастополя пригласил лидера Pink Floyd Уотерса посетить город

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Губернатор Дмитрий Овсянников направил одному из основателей группы Pink Floyd Роджеру Уотерсу письмо, в котором поблагодарил его за позицию в отношении государственной принадлежности Севастополя и пригласил посетить город-герой в любое удобное время.

Ранее Уотерс в интервью выступил резко против международных санкций в отношении России. На вопрос о статусе Крыма он заявил, что "Севастополь очень важен для России и россиян, существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город".

"Приглашаю лично вас, г-н Уотерс, посетить наш город в любое удобное для вас время и дать концерт в защиту мира на испытавшей немало войн севастопольской земле. Мы убеждены, что такая ваша акция совместно с коллегами-музыкантами с мировыми именами станет грандиозным событием уровня LIVE AID, сыграет действенную роль в борьбе за мир во всем мире", – цитирует пресс-служба губернатора текст письма.

В своем обращении к музыканту губернатор Севастополя отметил многолетнюю борьбу за мир, отказ от ядерного оружия и применения силы в международных отношениях, которую ведет Уотерс.

"Ваши проникновенные слова о 20 миллионах жизней, цене, которую заплатили народы России, чтобы освободить мир от фашизма в ходе Второй мировой войны, звучат особенно актуально сейчас, когда ястребы войны пытаются огульно обвинить нашу страну во всех смертных грехах, особенно после воссоединения Севастополя и Крыма со своей родиной. Мы, севастопольцы, должны высказать признательность вам, подданному Великобритании, за вашу позицию в отношении государственной принадлежности российского Севастополя", – отметил Овсянников в своем послании.

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