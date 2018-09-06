Представители Самойловой объяснили ее планы эмигрировать в Европу

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Певица Юлия Самойлова собирается переехать в Европу из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщили телеканалу "360" в пресс-службе артистки.

Ранее певица сделала видеообращение, в котором призналась, что собирается уехать из России. Заявление вызвало неоднозначную реакцию пользователей: кто-то осудил Самойлову, а кто-то, наоборот, поддержал.

Выступление на Евровидении

Юлия Самойлова представляла Россию на песенном конкурсе Евровидение-2018 в Португалии. Она выступала с песней I Won't Break и дошла до полуфинала конкурса.

Годом ранее исполнительницу не пустили выступать на Евровидении на Украину, поскольку СБУ запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.