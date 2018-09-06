Кадр из фильма Человек, который удивил всех

Кадр из фильма Человек, который удивил всех

ВЕНЕЦИЯ, 6 сен — РИА Новости. Критики в Венеции положительно оценили российский фильм "Человек, который удивил всех" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, передает корреспондент РИА Новости.

"Человек, который удивил всех" — единственная художественная картина, которая представляет Россию на Венецианском кинофестивале в программе "Горизонты" в рамках конкурса. Фильм с Евгением Цыгановым и Натальей Кудряшовой в главных ролях рассказывает про деревенского мужчину, который узнает, что болен раком в терминальной стадии. Лечиться ему совсем не хочется, несмотря на уговоры семьи, но однажды он узнает про сибирскую легенду о селезне, которому удается обмануть смерть, прикинувшись уткой, и тогда главный герой решает стать женщиной.

"Удивительно, как такое неординарное, свободомыслящее кино, при этом не выходящее за пределы аутентичности российской деревни, где происходит действие, смогло вообще появиться на свет, чудо какое-то", — сказал РИА Новости критик Егор Беликов.

© предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля Постер фильма "Человек, который удивил всех" © предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля Постер фильма "Человек, который удивил всех"

По его словам, Цыганов, играющий как обычно на пределе, но при этом "не играющий лицом абсолютно никак", отчаянно подходящие к постсоветским интерьерам персонажи, неожиданные для российского кино темы "инаковости" и отношения к смерти — вот он, фильм, который удивил всех.

"Ни с чем несравнимое чувство, когда выходишь с сеанса российского фильма и не хочешь рыдать от стыда. Наташа Меркулова и Алексей Чупов создали маленький шедевр. Чувственный, необыкновенный фильм", — подчеркнула критик Катерина Карслиди.

Как рассказал РИА Новости критик Алекс Биллингтон, гендерная тема довольно часто затрагивается в фестивальном кино в последние годы, например, "Фантастическая женщина" Себастьяна Лелио или "Девочка" Лукаса Донта.

"Но здесь, конечно, предлагается совершенно другая точка зрения на эту тему. Тут скорее речь идет о борьбе за жизнь, преодолении себя, хоть и таким необычным способом", — добавил собеседник агентства.