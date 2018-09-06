"Комментарии ужас!" Желание Самойловой эмигрировать вызвало споры в Сети

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Видеообращение певицы Юлии Самойловой, в котором она призналась, что собирается покинуть Россию, вызвало неоднозначную реакцию в Сети.

Артистка рассказала поклонникам, что "готова эмигрировать в Европу". Агент Самойловой, в свою очередь, заявил, что не знает, почему исполнительница сделала такое заявление.

Часть комментаторов возмутило решение артистки эмигрировать.

"Задайся вопросом, кому ты там нужна? Чем ты там будешь заниматься?" — поинтересовался dambler48.

"Огромная просьба. Когда поймете, что вы там никому не нужны… не возвращайтесь обратно! Тут вы тоже уже никому не нужны", — добавил zakharov953.

"Скатертью дорога!" — присоединились к ним tatyanachernova3.

Другие пользователи вступились за певицу, обратив внимание на то, что это ее жизнь и ее право.

"Юлия, не слушайте никого. Адекватные люди Вас поддерживают, а идиоты считают, что Вы что-то должны стране, в которой родились. Думайте в первую очередь о себе и своём здоровье. Надеюсь (уверена), что у Вас сложится жизнь лучше, чем здесь", — отметила victandry.

"Юлечка, успехов тебе во всём! Не обращай внимание на гнусные комментарии от обиженных жизнью людей!!! Большинство из них и сотой доли твоего успеха не достигли!" — добавила wowmmary.

Юлия Самойлова представляла Россию на песенном конкурсе Евровидение-2018 в Лиссабоне, на котором ей не удалось пробиться в финал.