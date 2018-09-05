РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Netflix "убил" главного героя "Карточного домика"

14062
© Netflix Кевин Спейси в сериале Карточный домикКевин Спейси в сериале Карточный домик
© Netflix

ВАШИНГТОН, 5 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Компания Netflix официально подтвердила кончину президента США Фрэнка Андервуда в последнем сезоне сериала "Карточный домик" на фоне скандала с исполнителем главной роли Кевином Спейси.

Британский актер Генри Кавилл. Архивное фото
© AFP 2018 / Justin Tallis 
Генри Кавилл сыграет роль Геральта в сериале "Ведьмак"
Официальный Twitter сериала выложил тизер шестого сезона. В нем супруга Андервуда Клэр обращается к нему: "Скажу тебе вот что, Фрэнсис. Когда будут хоронить меня, это будет не на заднем дворе, а чтобы проститься со мной, придется ждать в очереди". Камера отъезжает в сторону и показывает два надгробия — отца Андервуда и его самого, со свежими цветами на могильном памятнике. На надгробии указаны годы жизни: 1959-2017.

Netflix уже подтвердил ранее, что Спейси не будет участвовать в последнем сезоне сериала. Более 15 человек обвинили актера в домогательствах, что практически поставило крест на его карьере.

Сериал "Карточный домик", римейк одноименного британского сериала, производится компанией Netflix, которая специализируется на потоковом интернет-видео. Герой сериала — вымышленный американский конгрессмен-демократ, а затем президент США Фрэнк Андервуд в исполнении Спейси. По сюжету Андервуд в рекордные сроки прошел путь от конгрессмена до президента США, используя интриги и убийства.

Трейлер мультсериала Разочарование от автора Симпсонов. Скриншот видео
Трейлер мультсериала от автора "Симпсонов" набрал более миллиона просмотров
На посту президента, где герой Спейси провел уже три сезона, Андервуд продолжил свои злодейства. В частности, чете Андервудов удалось "украсть" с помощью интриг победу на президентских выборах. В пятом сезоне преступления президента Андервуда превзошли все предыдущие: в частности, он сбросил с лестницы госсекретаря, которая готовилась дать против него показания. Под угрозой импичмента Андервуд временно уходит с поста президента, передав полномочия своей супруге и соучастнице Клэр, занимавшей к тому же пост вице-президента. Однако Клэр, роль которой играет Робин Райт, не намерена возвращать президентство мужу.

Последний, шестой сезон сериала выйдет 2 ноября 2018 года. В нем будет 8 серий вместо обычных 13.

Комментировать
Культура
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
ophis
Перестал смотреть эту опупею еще после серий с карикатурным русским президентом и сцены самоубийства американского гомика в русской тюрьме. Сразу стало понятно, что это плохой комедийный сериал, а вовсе не "политический триллер", каким его стараются представить создатели.
00:12
06.09.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена