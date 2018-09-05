Прокатчики фильма "Похищенные сокровища Европы" посетят Минкультуры

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Представители компании CinemaEmotion в среду записались на прием к директору департамента кинематографии министерства культуры РФ Ольге Любимовой и надеются, что вопрос с прокатным удостоверением фильма "Похищенные сокровища Европы" решится, сообщила начальник кинопрокатного отдела CinemaEmotion Мария Безенкова.

Ранее кинопрокатчики заявили, что Минкультуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения "Похищенным сокровищам Европы". В департаменте кинематографии Минкультуры, в свою очередь, сообщили, что ведомство может выдать прокатное удостоверение в кратчайший срок и не отказывало фильму в документе, а взяло время для дополнительной экспертизы, так как в картине присутствует свастика. Согласно ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", существует запрет на публичное демонстрирование нацистской символики.

"Мы записались сегодня на прием к Ольге Любимовой и надеемся, что после этого вопрос с прокатным удостоверением как-то решится сегодня", — сказала РИА Новости Безенкова.

Фильм "Похищенные сокровища Европы", название которого в оригинале звучит как "Гитлер против Пикассо и других", рассказывает о кампании нацистских властей против творчества современных им художников, которое режим считал "дегенеративным".