В Минкульте опровергли отказ в прокате "Похищенных сокровищ Европы"

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Министерстве культуры опровергли сообщения о том, что ведомство запретило прокат фильма "Похищенные сокровища Европы", документы прокатной компании могут выдать сегодня, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на директора департамента кинематографии Ольгу Любимову.

Ранее на страницах прокатной компании CinemaEmotion в соцсетях появилось сообщение о том, что Минкультуры не выдало прокатное удостоверение картине "Похищенные сокровища Европы". Начальник кинопрокатного отдела компании Мария Безенкова сообщила РИА Новости, что Минкульт присвоил фильму номер прокатного удостоверения, но не выдал его физическую копию.

Ольга Любимова из Минкульта разъяснила, что фильму не отказывали в прокате, а взяли время для дополнительной экспертизы в связи с тем, что в ленте присутствует изображение свастики. По действующему законодательству публичное демонстрирование нацистской символики запрещено.

"Мы получили экспертное мнение юристов нормативно-правового департамента Минкультуры России, сверились с законом, с постановлением правительства и приняли решение, что мы можем выдать прокатное удостоверение. И если сотрудник "Невафильм" сегодня придет в департамент кинематографии, он получит прокатное удостоверение на этот фильм", — цитирует пресс-служба ведомства директора департамента кинематографии Ольгу Любимову.

Картина режиссера Клаудио Поли рассказывает о борьбе нацистов с "дегенеративным искусством", которому они противопоставляли "классическое". Премьеру фильма приурочили к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны.