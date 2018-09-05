В Минкульте опровергли отказ в прокате "Похищенных сокровищ Европы"

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. В Министерстве культуры опровергли сообщения о том, что ведомство запретило прокат фильма "Похищенные сокровища Европы", документы прокатной компании могут выдать сегодня, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на директора департамента кинематографии Ольгу Любимову.
Ольга Любимова из Минкульта разъяснила, что фильму не отказывали в прокате, а взяли время для дополнительной экспертизы в связи с тем, что в ленте присутствует изображение свастики. По действующему законодательству публичное демонстрирование нацистской символики запрещено.
"Мы получили экспертное мнение юристов нормативно-правового департамента Минкультуры России, сверились с законом, с постановлением правительства и приняли решение, что мы можем выдать прокатное удостоверение. И если сотрудник "Невафильм" сегодня придет в департамент кинематографии, он получит прокатное удостоверение на этот фильм", — цитирует пресс-служба ведомства директора департамента кинематографии Ольгу Любимову.
Картина режиссера Клаудио Поли рассказывает о борьбе нацистов с "дегенеративным искусством", которому они противопоставляли "классическое". Премьеру фильма приурочили к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны.