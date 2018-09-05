В Музее русского импрессионизма покажут редкие полотна Давида Бурлюка

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Более 50 редко экспонируемых работ художника Давида Бурлюка войдут в экспозицию "Давид Бурлюк. Слово мне!", которая пройдет в Музее русского импрессионизма с 4 октября по 27 января, сообщили в пресс-службе музея.

Поэт и художник Давид Бурлюк является одним из основоположников русского футуризма. На выставке будут представлены полотна, созданные в период 1900-1930-х годов, позволяющие проследить его творческую трансформацию.

© пресс-служба Музея русского импрессионизма Рабочие. 1924 © пресс-служба Музея русского импрессионизма Рабочие. 1924

"С 4 октября 2018 года по 27 января 2019 года Музей русского импрессионизма представит выставку "Давид Бурлюк. Слово мне!". В состав экспозиции войдут более 50 работ художника из 12 государственных музеев и 10 частных коллекций. В этих собраниях находятся произведения, которые еще ни разу не экспонировались на монографических выставках мастера", — говорится в сообщении пресс-службы.

© пресс-служба Музея русского импрессионизма Портрет матери. 1906 © пресс-служба Музея русского импрессионизма Портрет матери. 1906

Экспозиция будет делиться на три тематических блока: гостям покажут ранние работы Бурлюка, его пленэрные пейзажи, импрессионистические и фактурно-живописные экспрессионистические полотна. Центральным произведением этого раздела станет картина "Мать" из собрания Третьяковской галереи. Кроме того, отмечают в музее, интерес представляют полотна "Волы" и "Куст роз", написанные под влиянием французского фовизма.

© пресс-служба Музея русского импрессионизма Семейный портрет. 1922 © пресс-служба Музея русского импрессионизма Семейный портрет. 1922

Гости экспозиции увидят полотно "Портрет моего дяди", в котором явно прослеживается подражание Пикассо, произведение под названием "Жница" из частной московской коллекции. В разделе, посвященном жизни художника в Японии, покажут футуристические картины "Сеятельница риса", "Японец, разделывающий тунца", "Рыбак" и другие.

© пресс-служба Музея русского импрессионизма Японка, сеющая рис. 1920 © пресс-служба Музея русского импрессионизма Японка, сеющая рис. 1920

В 1919 году Бурлюк издал свой единственный поэтический сборник под названием "Лысеющий хвост". На выставке будет представлен авторский оригинал-макет книги с правками и рисунками Бурлюка, а также типографский вариант, опубликованный без рисунков.

© пресс-служба Музея русского импрессионизма Японец, разделывающий тунца. 1922 © пресс-служба Музея русского импрессионизма Японец, разделывающий тунца. 1922

"На выставке прозвучит голос художника, читающего свои стихи, — аудиозаписи, сделанные во время приезда Бурлюка в Советскую Россию. Тогда художнику было уже за 70. Он многократно выступал с предложением напечатать свои литературные произведения, но его идея в СССР так и не была осуществлена", — отметили в музее. Кроме того, к выставке будет издан иллюстрированный каталог, в котором представлены художественные работы Давида Бурлюка, его стихи, рисунки, статьи.