Новую версию балета "Весна Священная" впервые покажут на День города Москвы

КРАСНОЯРСК, 5 сен — РИА Новости. Жители и гости Москвы первыми увидят новую версию легендарного балета Игоря Стравинского "Весна Священная", которую им представят артисты Красноярского государственного театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского во время празднования Дня города, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра (ТОиБ).

По ее данным, обновленная версия будет показана 8 и 9 сентября в Москве на фестивале "Цветочный джем" во время празднования Дня города.

"Московские зрители первыми увидят новую версию одноактного балета "Весна Священная" Игоря Стравинского в постановке заслуженного артиста России Сергея Боброва. На красноярской сцене новую редакцию балета покажут в ноябре во время V Международного форума "Балет XXI век". Масштабный видеоряд и современная хореографическая лексика придают спектаклю небывалую глубину и зрелищность", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что хореография спектакля представляет собой комбинирование разных направлений на классической основе, а также отметила потрясающие спецэффекты, самобытные декорации, визуальным и смысловым акцентом которых является огромное солнце.

Премьера балета состоялась в Париже 29 мая 1913 года и закончилась скандалом. Парижанам показались терпкие варваризмы музыки, зрители пришли в такое негодование от музыки Стравинского, что освистали балет, показ пришлось прервать. Но уже через год композитор с лихвой был вознагражден за пережитый провал. В 1914 году концертное исполнение "Весны Священной" под управлением Монте вызвало овацию.