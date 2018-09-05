В Венеции показали российский фильм "Человек, который удивил всех"

ВЕНЕЦИЯ, 5 сен — РИА Новости. Российский фильм Алексея Чупова и Натальи Меркуловой "Человек, который удивил всех" показали журналистам на Венецианском кинофестивале, передает корреспондент РИА Новости.

"Человек, который удивил всех" — единственная картина, которая представляет Россию в Венеции в программе "Горизонты" в рамках конкурса. Фильм с Евгением Цыгановым и Натальей Кудряшовой в главных ролях рассказывает про деревенского мужчину, который узнает, что болен раком в терминальной стадии. Лечиться ему совсем не хочется, несмотря на уговоры семьи, но однажды он узнает про сибирскую легенду о селезне, которому удается обмануть смерть, и это дает ему надежду.

Как рассказала РИА Новости Меркулова, проект родился уже давно, писался довольно долго, а потом лежал несколько лет на полке, так как взяться за него "не хватало характера", но в результате фильм получил поддержку фонда "Евримаж" и Минкультуры РФ.