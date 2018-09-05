"Белая Америка не видит неравенства": итальянский режиссер о расизме в США

Кадры из фильма Что ты будешь делать, когда мир в огне?

Кадры из фильма Что ты будешь делать, когда мир в огне?

ВЕНЕЦИЯ, 5 сен — РИА Новости, Анна Михайлова. Фильм "Что ты будешь делать, когда мир в огне?" итальянского режиссера Роберто Минервини, больше 20 лет живущего в США, — единственная документальная лента, включенная в основную конкурсную программу 75-го Венецианского кинофестиваля.

Эта картина — исследование жизни афроамериканского района в южном штате в период массовых протестов 2017 года, вызванных гибелью чернокожих от рук полицейских. Корреспондент РИА Новости поговорила с режиссером о проблеме расизма в США и его дружбе с леворадикальными "Черными пантерами".

Это не единственный фильм Минервини об обитателях американской глубинки. Предыдущая картина "Другая сторона", представленная в Каннах в 2015 году, рассказывала о жизни торговца наркотиками и его подруги из бедного района Луизианы. В новой работе режиссер пошел дальше — показал не только безысходность, которая преследует обитателей этих гетто и вызывает у них гнев, но и попытки отчаявшихся людей объединиться и требовать справедливости.

Герои ленты — простые жители Миссисипи: два маленьких брата, Рональдо и Тайтус, владелица бара Джуди и ее пожилая мама, вождь индейского племени Кевин, а также активисты леворадикального движения за права афроамериканцев "Черные пантеры".

Чтобы заручиться доверием этих людей, Минервини потратил немало сил и времени.

"Многие европейские кинематографисты выходили с ними на связь. У меня уже было четыре фильма, это хорошая "визитная карточка", они их действительно посмотрели. К тому же проверили всю подноготную, вплоть до моей семьи, которая всегда была политически активна. Убедились, что я происхожу из среды, которая ближе к ним, чем к их оппонентам. Поэтому лидер "Черных пантер" решил довериться мне", — объясняет режиссер.

© Фото : предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля Кадры из фильма "Что ты будешь делать, когда мир в огне?" © Фото : предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля Кадры из фильма "Что ты будешь делать, когда мир в огне?"

Камера фиксирует будничную жизнь "пантер": от общественных собраний, где обсуждают цели и кодекс чести участников движения, до раздачи еды и воды бездомным. Оператор следует за ними на обход "черных" районов, где "пантеры" стучатся в двери и предлагают людям помощь или просто общаются, следит за их уличными акциями в память об убитых афроамериканцах. По словам Минервини, он хотел дать голос тем, кого американское общество сделало маргиналами.

"Они практически исчезли из медийного пространства, не по собственному желанию, система сделала их незаметными, посадив большинство в тюрьму. Многие, кто смотрит мой фильм, думают, что "пантеры" — это просто несколько человек, которые кричат на улицах. Но если их освободить из тюрем, масштаб будет совсем другим. Это мы сделали их незначительными. Я не принадлежу ни к каким институциям и дал им шанс снова стать видимыми", — отмечает режиссер.

По тому, как свободно ведут себя в кадре герои, ясно, что они полностью доверяют съемочной группе: не стесняются проявлений чувств и разговоров о самом сокровенном, будь то криминальное прошлое, наркотическая зависимость или тяжелые воспоминания о домашнем насилии.

Ушли в буквальном смысле годы, чтобы установить такую глубокую связь, подчеркивает автор фильма.

"Прошло около двух лет, прежде чем я начал снимать: в 2017 году мы работали все лето, получилось 150 часов. Ощущение — на уровне катарсиса. Мы знаем секреты друг друга, отношения приобретают очень личный характер, и только тогда я понимаю, что можно делать фильм. Я даже сосчитать не могу, сколько раз мои дети ночевали у Рональдо и Тайтуса. Их жизнь становится твоей жизнью, но не только из-за фильма, это настоящая дружба, которая продолжается и после съемок", — рассказывает Минервини.

© Фото : предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля Кадры из фильма "Что ты будешь делать, когда мир в огне?" © Фото : предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля Кадры из фильма "Что ты будешь делать, когда мир в огне?"

В итоге получился невероятно искренний и остросоциальный фильм, где ощущение укоренившегося страха проявляется даже в таких обыденных вещах, как разговоры родителей с детьми.

Мать Рональдо и Тайтуса заставляет их как мантру повторить время, в которое они должны вернуться домой, потому что, если, не дай бог, они окажутся на улице после заката, их может ждать участь детей с соседней улицы, погибших в перестрелке на прошлой неделе.

В качестве мотивации к учебе она приводит в пример отца Рональдо, впервые попавшего в тюрьму в 13 лет. "Ты же не хочешь кончить, как он?" — спрашивает мать. "Нет, мэм, я бы побоялся покупать или продавать траву", — отвечает сын. "Тогда возьмись за книги. Не доставь им радости увидеть, как ты сдашься".

"Им" — это белой Америке. Это разделение ощущается не только в черно-белом решении фильма, но и в каждой фразе героев. Для них многое до сих пор определяется цветом кожи, с сожалением констатирует режиссер.

"Причина, по которой появляются леворадикальные, экстремистские организации, в том, что нетерпимость очевидна. Не надо далеко ходить — посмотрите на Дональда Трампа, он ежедневно озвучивает эту риторику ненависти. В противовес ему нам предлагают не толерантность, а лишь меньшую нетерпимость. Принятие меньшинства еще не означает равенства, но большинству прогрессивных людей комфортно так думать, включая меня самого", — признается автор фильма.

© Фото : предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля Режиссер Роберто Минервини © Фото : предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля Режиссер Роберто Минервини

По его мнению, ответственность за нынешнюю ситуацию должны взять на себя не столько политики, сколько рядовые американцы.

"Нью-Йорк называют самым либеральным городом страны, а это самое сегрегированное место в Америке. В этом никаких сомнений, он построен по принципу отдельных гетто, там нет даже намека на равенство. Лучшие школы почти полностью белые. Это расовое превосходство, по-другому не назвать", — считает режиссер.

Хотя его фильм стал эхом громкой истории с убийствами чернокожих и последовавших за ними протестов по всей стране, Минервини избегает насилия в кадре. Единственная сцена, которая показывает, насколько не защищены его герои, — столкновение с полицией в ходе мирного протеста у здания местной администрации. Режиссер вспоминает, что испытал в момент, когда полиция начала хватать участников акции, применяя оружие.

© Фото : предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля Кадры из фильма "Что ты будешь делать, когда мир в огне?" © Фото : предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля Кадры из фильма "Что ты будешь делать, когда мир в огне?"

"Я снимал сам, потому что знаю английский лучше, чем остальные члены съемочной группы. Отошел за ограждение, это давало мне немного времени, пока полиция до меня доберется. Успел передать камеру коллеге, когда возникла потасовка, полетели резиновые пули, а они могут ослепить или покалечить. Я бросился на землю, так что всю эту сцену наблюдал лежа", — делится пережитым Минервини.

"Мне было очень страшно, хотя мы уже были свидетелями перестрелок, — продолжает он. — К этому невозможно привыкнуть, я каждый раз испытываю не просто страх, а даже ужас. Я не хотел умереть или получить пулю, но я сделал выбор, и я помню, как "Черные пантеры" приветствовали меня: "Добро пожаловать на темную сторону".

Символично, что название фильма взято из спиричуэлса (жанр духовной афроамериканской музыки), который должен отсылать к самому светлому, что есть в человеке. "Что ты будешь делать, когда мир в огне?" — вопрошает режиссер. Отойдешь за ограждение или преодолеешь свой страх, чтобы помочь тем, кому повезло меньше?