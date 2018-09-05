РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

"Белая Америка не видит неравенства": итальянский режиссер о расизме в США

(обновлено: 08:13 05.09.2018)
05570
© Фото : предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваляКадры из фильма Что ты будешь делать, когда мир в огне?Кадры из фильма Что ты будешь делать, когда мир в огне?
© Фото : предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля

ВЕНЕЦИЯ, 5 сен — РИА Новости, Анна Михайлова. Фильм "Что ты будешь делать, когда мир в огне?" итальянского режиссера Роберто Минервини, больше 20 лет живущего в США, — единственная документальная лента, включенная в основную конкурсную программу 75-го Венецианского кинофестиваля.

Кадр из фильма Акварель
© Предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля
Голливуд ждет революция: россиянин снял фильм в формате 96 кадров в секунду

Эта картина — исследование жизни афроамериканского района в южном штате в период массовых протестов 2017 года, вызванных гибелью чернокожих от рук полицейских. Корреспондент РИА Новости поговорила с режиссером о проблеме расизма в США и его дружбе с леворадикальными "Черными пантерами".

Это не единственный фильм Минервини об обитателях американской глубинки. Предыдущая картина "Другая сторона", представленная в Каннах в 2015 году, рассказывала о жизни торговца наркотиками и его подруги из бедного района Луизианы. В новой работе режиссер пошел дальше — показал не только безысходность, которая преследует обитателей этих гетто и вызывает у них гнев, но и попытки отчаявшихся людей объединиться и требовать справедливости.

Герои ленты — простые жители Миссисипи: два маленьких брата, Рональдо и Тайтус, владелица бара Джуди и ее пожилая мама, вождь индейского племени Кевин, а также активисты леворадикального движения за права афроамериканцев "Черные пантеры".

Чтобы заручиться доверием этих людей, Минервини потратил немало сил и времени.

"Многие европейские кинематографисты выходили с ними на связь. У меня уже было четыре фильма, это хорошая "визитная карточка", они их действительно посмотрели. К тому же проверили всю подноготную, вплоть до моей семьи, которая всегда была политически активна. Убедились, что я происхожу из среды, которая ближе к ним, чем к их оппонентам. Поэтому лидер "Черных пантер" решил довериться мне", — объясняет режиссер.

© Фото : предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваляКадры из фильма "Что ты будешь делать, когда мир в огне?"
© Фото : предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля
Кадры из фильма "Что ты будешь делать, когда мир в огне?"

Камера фиксирует будничную жизнь "пантер": от общественных собраний, где обсуждают цели и кодекс чести участников движения, до раздачи еды и воды бездомным. Оператор следует за ними на обход "черных" районов, где "пантеры" стучатся в двери и предлагают людям помощь или просто общаются, следит за их уличными акциями в память об убитых афроамериканцах. По словам Минервини, он хотел дать голос тем, кого американское общество сделало маргиналами.

Кадр из фильма ИГИЛ, завтра. Потерянные души Мосула
© Предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля
"Их нельзя исправить, только убить". Как живут дети иракских экстремистов

"Они практически исчезли из медийного пространства, не по собственному желанию, система сделала их незаметными, посадив большинство в тюрьму. Многие, кто смотрит мой фильм, думают, что "пантеры" — это просто несколько человек, которые кричат на улицах. Но если их освободить из тюрем, масштаб будет совсем другим. Это мы сделали их незначительными. Я не принадлежу ни к каким институциям и дал им шанс снова стать видимыми", — отмечает режиссер.

По тому, как свободно ведут себя в кадре герои, ясно, что они полностью доверяют съемочной группе: не стесняются проявлений чувств и разговоров о самом сокровенном, будь то криминальное прошлое, наркотическая зависимость или тяжелые воспоминания о домашнем насилии.

Ушли в буквальном смысле годы, чтобы установить такую глубокую связь, подчеркивает автор фильма.

"Прошло около двух лет, прежде чем я начал снимать: в 2017 году мы работали все лето, получилось 150 часов. Ощущение — на уровне катарсиса. Мы знаем секреты друг друга, отношения приобретают очень личный характер, и только тогда я понимаю, что можно делать фильм. Я даже сосчитать не могу, сколько раз мои дети ночевали у Рональдо и Тайтуса. Их жизнь становится твоей жизнью, но не только из-за фильма, это настоящая дружба, которая продолжается и после съемок", — рассказывает Минервини.

© Фото : предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваляКадры из фильма "Что ты будешь делать, когда мир в огне?"
© Фото : предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля
Кадры из фильма "Что ты будешь делать, когда мир в огне?"

В итоге получился невероятно искренний и остросоциальный фильм, где ощущение укоренившегося страха проявляется даже в таких обыденных вещах, как разговоры родителей с детьми.

Кадр из фильма Человек на луне
© Предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля
Кровь, пот и космическая гонка: что не так с фильмом "Человек на Луне"

Мать Рональдо и Тайтуса заставляет их как мантру повторить время, в которое они должны вернуться домой, потому что, если, не дай бог, они окажутся на улице после заката, их может ждать участь детей с соседней улицы, погибших в перестрелке на прошлой неделе. 

В качестве мотивации к учебе она приводит в пример отца Рональдо, впервые попавшего в тюрьму в 13 лет. "Ты же не хочешь кончить, как он?" — спрашивает мать. "Нет, мэм, я бы побоялся покупать или продавать траву", — отвечает сын. "Тогда возьмись за книги. Не доставь им радости увидеть, как ты сдашься".

"Им" — это белой Америке. Это разделение ощущается не только в черно-белом решении фильма, но и в каждой фразе героев. Для них многое до сих пор определяется цветом кожи, с сожалением констатирует режиссер.

"Причина, по которой появляются леворадикальные, экстремистские организации, в том, что нетерпимость очевидна. Не надо далеко ходить — посмотрите на Дональда Трампа, он ежедневно озвучивает эту риторику ненависти. В противовес ему нам предлагают не толерантность, а лишь меньшую нетерпимость. Принятие меньшинства еще не означает равенства, но большинству прогрессивных людей комфортно так думать, включая меня самого", — признается автор фильма.

© Фото : предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваляРежиссер Роберто Минервини
© Фото : предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля
Режиссер Роберто Минервини

По его мнению, ответственность за нынешнюю ситуацию должны взять на себя не столько политики, сколько рядовые американцы.

"Нью-Йорк называют самым либеральным городом страны, а это самое сегрегированное место в Америке. В этом никаких сомнений, он построен по принципу отдельных гетто, там нет даже намека на равенство. Лучшие школы почти полностью белые. Это расовое превосходство, по-другому не назвать", — считает режиссер.

Хотя его фильм стал эхом громкой истории с убийствами чернокожих и последовавших за ними протестов по всей стране, Минервини избегает насилия в кадре. Единственная сцена, которая показывает, насколько не защищены его герои, — столкновение с полицией в ходе мирного протеста у здания местной администрации. Режиссер вспоминает, что испытал в момент, когда полиция начала хватать участников акции, применяя оружие.

© Фото : предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваляКадры из фильма "Что ты будешь делать, когда мир в огне?"
© Фото : предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля
Кадры из фильма "Что ты будешь делать, когда мир в огне?"

"Я снимал сам, потому что знаю английский лучше, чем остальные члены съемочной группы. Отошел за ограждение, это давало мне немного времени, пока полиция до меня доберется. Успел передать камеру коллеге, когда возникла потасовка, полетели резиновые пули, а они могут ослепить или покалечить. Я бросился на землю, так что всю эту сцену наблюдал лежа", — делится пережитым Минервини.

Кадр из фильма История одного назначения
© Предоставлено ООО "УДССПР"
"Мы — общество войны": Дуня Смирнова — об армии, Льве Толстом и милосердии

"Мне было очень страшно, хотя мы уже были свидетелями перестрелок, — продолжает он. — К этому невозможно привыкнуть, я каждый раз испытываю не просто страх, а даже ужас. Я не хотел умереть или получить пулю, но я сделал выбор, и я помню, как "Черные пантеры" приветствовали меня: "Добро пожаловать на темную сторону".

Символично, что название фильма взято из спиричуэлса (жанр духовной афроамериканской музыки), который должен отсылать к самому светлому, что есть в человеке. "Что ты будешь делать, когда мир в огне?" — вопрошает режиссер. Отойдешь за ограждение или преодолеешь свой страх, чтобы помочь тем, кому повезло меньше?

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена