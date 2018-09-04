Генри Кавилл сыграет роль Геральта в сериале "Ведьмак"

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Актер Генри Кавилл, известный по роли Супермена, сыграет роль Геральта из Ривии в сериале "Ведьмак" от Netflix.

Cам актер намекнул на это, пошутив в Instagram, что его новый дом — королевство Каэдвен.

Информацию о том, что Кавилл сыграет роль Ведьмака, также подтвердила в Twitter шоураннер Лорен Хиссрич.

"Он Геральт, и всегда был им. С огромным волнением приветствую Генри Кавилла в семье "Ведьмака", — написала она.

По словам Хиссрич, у нее не было никаких сомнений в том, что именно Кавилл сыграет роль Геральта, с того момента, как проект был одобрен руководством компании.

"Ведьмак" — серия романов польского писателя Анджея Сапковского в жанре темное фэнтези. Первый рассказ был опубликован в 1986 году, последняя книга — в 2013-м. В 2007 году в свет вышла игра "Ведьмак", основанная на литературной вселенной Сапковского. Вторая и третья части игры вышли в 2011 и 2015 годах соответственно.