В Москве представят сборник эссе о "Собиборе"

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Документальный сборник "Собибор. Возвращение подвига Александра Печерского", куда вошли эссе Дмитрия Быкова, Владимира Познера, Константина Хабенского, представят 7 сентября на Московской международной книжной выставке-ярмарке (ММКВЯ), сообщает пресс-служба проекта.

В апреле этого года состоялась премьера фильма Хабенского "Собибор", который основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в одноименном нацистском лагере смерти. Его возглавил советский офицер Александр Печерский. Авторами документального сборника "Собибор. Возвращение подвига Александра Печерского" выступили журналист, историк, общественный деятель Николай Сванидзе и председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев.

"На обширном документальном материале авторы прослеживают историю забвения и признания подвига собиборцев с 1943 года и до наших дней. Как получилось, что в течение почти 70 лет этот беспрецедентный подвиг не получал должного признания в Советском Союзе, в постсоветской России и в остальном мире? Этот вопрос возникает у каждого, кто знаком с историей собиборского восстания. Именно на него и отвечают авторы исследования", — говорится в сообщении пресс-службы.

В книгу вошли эссе Юлия Эдельштейна, Дмитрия Быкова, Владимира Познера, Константина Хабенского, а также рукопись воспоминаний Александра Печерского и другие материалы.