Американцы снимают фильм в Якутии, где нашли еще одного пещерного львенка

ЯКУТСК, 4 сен — РИА Новости. В местности Тирехтях Абыйского района Якутии, где в августе были обнаружены останки еще одного пещерного львенка, работает съемочная группа американского телеканала Discovery, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела изучения мамонтовой фауны академии наук Якутии Валерий Плотников.

Ценную находку вблизи реки Тирехтях обнаружил в начале августа местный геолог. Тридцать первого августа в Абыйский район Якутии вылетела группа в составе пяти ученых из Швеции, США, Великобритании и Якутии. К ним присоединись члены съемочной команды Discovery из 20 человек.

"Житель Абыйского района нашел останки львенка в прошлом месяце. Тушка целая, мягкие ткани сохранились, шерсть, длинный хвост. Предположительно, львенку не больше месяца. Есть мнение, что это брат или сестра котенка, найденного здесь же в прошлом году. Этот львенок был больше найденного сейчас. С нами в район прилетели сотрудники телеканала Discovery. Снимают здесь документальный фильм о мамонтовой фауне. В Якутск мы планируем вылететь седьмого сентября", — поделился с РИА Новости Плотников.

Ученые отметили, это третья находка пещерных львят и четвертый котенок, найденный в Якутии. И все ценные находки удалось обнаружить на территории Абыйского района. Первых двух пещерных львят нашли в 2015 году в месте естественного обрушения берега реки Уяндина — притока Индигирки. Им дали имена Уян и Дина. В прошлом году еще одного львенка нашли вблизи реки Тирехтях. И в этом году в пятнадцати метрах от места прежней находки оказались останки четвертого котенка. Львенка назвали Борис, в честь автора находки.

"Во время сегодняшней работы в Абыйском районе ученые нашли тушу древней лошади и скелет шерстистого мамонта. В данное время ведутся раскопки фрагментов", — добавил научный сотрудник.

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