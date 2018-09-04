Британская актриса Жаклин Пирс скончалась на 75-м году жизни

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Британская актриса кино и телевидения Жаклин Пирс скончалась в возрасте 74 лет, сообщает газета Independent со ссылкой на друга артистки.

Сообщается, что Пирс скончалась в понедельник в своем доме в графстве Ланкашир. Несколько недель назад актрисе диагностировали рак легких.

"Она была блестящей актрисой, и все, кто ее знал, любили ее", — заявил друг актрисы Джон Айнсворт.

Жаклин Пирс известна по ролям в таких популярных британских научно-фантастических телесериалах, как "Доктор Кто" и "Семерка Блейка".