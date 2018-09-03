Церковный павильон Большого Меншиковского дворца открыли после реставрации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен — РИА Новости. Церковный павильон Большого Меншиковского дворца в городе Ломоносов открыли в понедельник после реставрации. Масштабные реставрационные работы были осуществлены при финансовой поддержке банка ВТБ.

Ораниенбаумская придворная церковь, занимающая башенный павильон Большого Меншиковского дворца, построена по приказу первого владельца Ораниенбаума князя А.Д. Меншикова и освящена во имя Святого великомученика и целителя Пантелеймона 3 сентября 1727 года.

Храм на протяжении двух столетий совмещал функции придворной и приходской церкви, став средоточием религиозной жизни Ораниенбаума. Со времени закрытия церкви в 1930-е годы здесь находились мастерские Гидрографического отдела Балтийского флота. Убранство летней церкви святого Пантелеймона и ее зимнего придела Святых равноапостольных Константина и Елены было демонтировано.

Реставрация храма началась в 2009 году. В процессе работ были сохранены и законсервированы элементы лепного и резного церкви второй половины XVIII века, выполненные итальянским архитектором Антонио Ринальди. При участии специалистов воссоздан иконостас XVIII века, на свои исторические места возвращены 13 воссозданных живописных образов иконостаса, включая запрестольный. Завершена работа по воссозданию всех четырех ярусов живописи, украшающей стены павильона. В настоящее время в одном интерьере сосуществуют подлинная отделка второй половины XVIII века.

"Новая музейная экспозиция Церковного павильона представляет образ придворной церкви великокняжеского двора. Музейные предметы помещены в архитектурные формы: разорванная арка входа символизирует дистанцию между поколениями, между верующими и неверующими; купол — духовную концентрацию, единение в любой религии и культуре вообще", — говорится в сообщении Государственного музея-заповедника "Петергоф".

Посетители смогут увидеть здесь три уникальные иконы ораниенбаумской церкви, части лампад, металлические складни и кресты. Экспозиция, посвященная основанию церкви и ее освящению, размещена в пространстве ризницы. Чтобы представить, какой была церковь в XIX веке, в ризнице создан интерьер того времени.

Один из разделов экспозиции рассказывает о малоизвестном явлении в российской культуре XIX века — посмертных портретах членов аристократических семейств. В Ораниенбаумском дворце, принадлежавшем семье великого князя Михаила Павловича, хранилась коллекция семейных посмертных портретов.

В экспозиции также представлены музейные предметы, показывающие связь Пантелеймоновской церкви с событиями государственного значения. "Здесь праздновались победы русской армии в войнах с Пруссией и Турцией. Здесь навсегда остались знаки воинской славы: штандарты

Лейб-Гвардии Кирасирского Ее Величества полка. Здесь в царствование императора Александра I особыми праздниками подчеркивали надежность престолонаследия правящей династии и отмечали свадебные торжества будущего императора Николая I", — отмечается в сообщении.

"Церковный павильон Большого Меншиковского дворца немало пережил в 20 веке: в 30-е годы помещение отдали под нужды Балтийского флота, иконостас XVIII века был демонтирован и утрачен. Реставрационные работы длились почти 10 лет. Мы рады, что при финансовой поддержке ВТБ Церковный павильон снова был открыт. Сейчас немногочисленные сохранившиеся экспонаты отреставрированы и возвращены на свои места, воссозданы все четыре яруса живописи, некогда украшавшей стены павильона. Мы очень рады, что работы окончены, и новая музейная экспозиция готова принимать гостей", — отметил начальник управления спонсорства и клиентских мероприятий — вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.