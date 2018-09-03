В Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей

ТУЛА, 3 сен — РИА Новости. Центр поддержки одаренных детей открылся в понедельник в Ясной Поляне (Тульская области), где жил и творил Лев Толстой, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

По его словам, гбернатор Тульской области Алексей Дюмин, поздравляя воспитанников и педагогов, отметил, что открытие Центра на родине Льва Толстого стало возможным благодаря труду многих людей: строителей, дизайнеров, педагогов, меценатов.

"Впереди у вас еще немало вершин. Не бойтесь крутых подъемов, всегда шагайте в гору. И тогда любая вершина вам покорится. Будьте всегда настроены на победу", — сказал глава региона.

Как пояснили в пресс-службе, Центр поддержки одаренных детей Тульской области создан на базе Яснополянской школы им. Л.Н. Толстого и Яснополянского детского дома.

"В результате их реорганизации создан Яснополянский образовательный комплекс им. Л.Н. Толстого, в состав которого вошли общеобразовательная школа для обучения детей, проживающих на территории деревни Ясная Поляна, "Школа полного дня" с классами углубленного изучения предметов гуманитарного и естественно-научного циклов для детей, проживающих на территории Тульской области, пансион для проживания", — сказал собеседник агентства.

Воспитанниками центра в результате конкурсного отбора стали 40 детей. В качестве преподавателей привлечены специалисты из числа профессорско-преподавательского состава двух ведущих вузов региона — Тульского государственного университета и Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, а также высококвалифицированные педагоги общеобразовательных учреждений Тульской области.

Основное образование учащиеся Центра будут получать в Яснополянской школе, а дополнительные образовательные программы будут реализованы в "Школе полного дня". Дополнительное образование детей будет осуществляться с использованием гуманитарного ресурса музея-усадьбы Л.Н. Толстого "Ясная Поляна". В процессе обучения воспитанники будут посещать физкультурно-оздоровительные комплексы, технопарки, музеи.

Как пояснили в правительстве региона, это уже второй Центр для одаренных детей, который открылся в Тульской области во исполнение поручения президента России Владимира Путина. Первый начал работать в октябре прошлого года на базе одного из ведущих учреждений детского музыкального образования региона — областной музыкальной школы им. Г.З. Райхеля.

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