Дина Рубина встретится с читателями в отдаленных районах Мурманской области

МУРМАНСК, 3 сен – РИА Новости. Известная писательница Дина Рубина проведет несколько литературных встреч в городах и поселках Мурманской области, в том числе побывает в саамском селе Ловозеро, рассказал на пресс-конференции председатель комитета по культуре региона Сергей Ершов.

"У нас сложилась давняя традиция, когда мы приглашаем в регион известных российских писателей. В рамках программы празднования 80-летия Мурманской области пройдут встречи с Диной Рубиной, причем не только в Мурманске, мы охватили еще и отдаленные муниципальные образования. Две встречи (в начале недели – ред.) предполагается в Мончегорске и Ловозере", — сказал Ершов.

Он отметил, что на встречу в Мончегорске приглашены жители центральной и южной части области – Оленегорска, Полярных Зорь, Кировска, Апатитов и Кандалакши. "Областной научной библиотекой приобретены 29 комплектов книг – произведений Дины Рубиной, которые будут переданы в библиотеки региона", — сообщил председатель комитета по культуре.

"Мне, конечно, интересен Мурманск. Я много читала о нем, представляла его. Но самое интересное – как люди живут в отдаленных местах. Это тоже моя профессия – посмотреть на этих людей. Да и вообще — купить что-то… из оленьего рога! Я же страшная барахольщица", — сказала Дина Рубина.

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