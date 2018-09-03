Кремлевские кадеты из Екатеринбурга готовят шоу для "Спасской башни-2019"

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. "Кремлевские кадеты" из Екатеринбурга подготовят выступление для взрослой программы фестиваля "Спасская башня-2019", сообщил РИА Новости старший воспитатель курса Екатеринбургского кадетского корпуса Алексей Свалухин.

"Это будет совместный номер кадетов и детского эстрадно-духового оркестра "Центр дополнительного образования "Социум" Кировского района Екатеринбурга, который был создан всего год назад и впервые принимал участие в детской программе фестиваля", — сказал Свалухин.

Одиннадцатый международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходил в Москве с 24 августа по 2 сентября. На Красной площади выступили коллективы из 12 стран.

В рамках показательной программы "Спасская башня детям" кадеты показали шоу-программу танцевальных номеров с карабинами. Также были продемонстрированы строевые приемы с карабинами и дефиле с оружием.

Военно-патриотический клуб "Кремлевские кадеты" при Екатеринбургском кадетском корпусе был создан ветеранами Кремлевского Президентского полка города Екатеринбурга в 2013 году. Клуб — призер конкурса молодежных подразделений почетного караула на "Спасской башне" в 2016 году. Обладатель кубка Рубиновые звезды Президентского полка и Межрегионального конкурса молодежных подразделений почётного караула. Дипломант 4 и 5 Международного фестиваля духовых оркестров. "Кремлёвские кадеты" - участник парада Победы в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах в Екатеринбурге. Клуб награжден медалью министерства обороны "За участие в Параде Победы".

На сегодняшний день численность клуба "Кремлевские кадеты" составляет 45 кадетов. 13 выпускников поступили в Высшие учебные заведения Минобороны РФ.

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