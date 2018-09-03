Театр "Человек" в 45-м сезоне возглавит Владимир Скворцов

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Московский драматический театр "Человек" в новом юбилейном сезоне возглавит новый главный режиссер Владимир Скворцов.

Театр "Человек" был создан в 1974 году как экспериментальная студия. Здесь начинали свою карьеру Игорь Золотовицкий и Роман Козак, играли Валерий Гаркалин и Ирина Розанова, ставил спектакли Сергей Женовач. Главным направлением театра был авангардный стиль.

Скворцов — выпускник Школы-студии МХАТ, ученик Дмитрия Брусникина и Романа Козака. Он сыграл главную роль в культовом спектакле Михаила Угарова "Облом-off", за которую удостоен Премии Станиславкого, играл в спектаклях Владимира Мирзоева, много лет был ведущим актером труппы театра " Et Cetera", где сыграл в спектаклях Роберта Стуруа, Петера Штайна и других. В числе режиссерских работ Скворцова — "Орфей" и " Старшая сестра" в" Et Cetera" а также постановки в Норильском и Нижнетагильском театрах.

"В театре "Человек" идут поистине уникальные спектакли основателя театра Людмилы Рошкован, аналогов которых нет, и я бы хотел, чтобы они игрались регулярно, это наша история, ее надо сохранить, Но вместе с тем необходимо двигаться вперед", — сказал Скворцов РИА Новости.

По словам режиссера, в ближайшее время всех ждет интенсивная творческая работа, в планах — не менее семи постановок в сезон.

Сам Скворцов планирует две работы: поставить спектакль по пьесе известного швейцарского драматурга Макса Фриша "Биография" и авторскую версию шекспировского "Гамлета". Для работы над новыми спектаклями театр пригласил народного художника Марию Рыбасову, отвечающую за сценографию, художника по костюмам Любовь Скорнецкую и режиссера по пластике Константина Мишина.

Театр, по словам режиссера, будет приглашать для работы известных мастеров, а также молодых талантливых режиссеров.

"Мы хотим, чтобы театр "Человек" стал зрителей знаковым место на карте Москвы, где можно после просмотра пообщаться, обсудить спектакль, выпить чашку кофе в домашней атмосфере и просто почувствовать себя "человеком". Нам необходим живой контакт с нашим зрителем", — подчеркнул Скворцов.