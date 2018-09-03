Театр Романа Виктюка откроет новый сезон знаменитым спектаклем "Служанки"

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Московский Театр Романа Виктюка откроет новый сезон в Москве 18 сентября знаменитым спектаклем "Служанки", сообщил сам худрук на сборе труппы.

"В сентябре исполняется тридцать лет спектаклю "Служанки", с которым мы объехали весь мир, но в первую очередь – которым перевернули тогда еще советский театр – не скажу "с ног на голову", наоборот – вернули театру его изначальный метафизический смысл", — сказал Виктюк.

Первой премьерой театра в новом сезоне станет спектакль "Любовью не шутят" в постановке ведущего актера театра, любимого ученика Виктюка Игоря Неведрова, а совсем скоро к новой работе приступит сам худрук театра.

"Мелкий бес", репетиции которого мы начнем еще до открытия сезона, будет моим третьим обращением к великому произведению Сологуба – потрясающего, но недооцененного автора России ХХ века", — отметил Виктюк.

Одно из событий нового сезона – выход в начале октября долгожданной книги Романа Виктюка и Татьяны Печегиной "Небо. Полет второй".

До открытия сезона в Москве театр Романа Виктюка будет гастролировать в Санкт-Петербурге. С 14 по 16 сентября в северной столице будут сыграны спектакли: "Саломея", Нездешний сад" и "Служанки".