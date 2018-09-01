Режиссер Крымов назвал причину ухода из "Школы драматического искусства"

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Режиссер Дмитрий Крымов рассказал РИА Новости о причине своего ухода из театра "Школа драматического искусства" ("ШДИ"), по его словам, ему стало "душно" в театре.

Известный режиссер, обладатель премии "Золотая маска", спектакли которого популярны не только в России, но и за рубежом, ушел из "ШДИ" по собственному желанию.

"Мне стало "душно" в театре, который пошел по такому пути, в котором я не хочу и не могу участвовать. Это не мое, у меня другие вкусы", — сказал Крымов.

Режиссер добавил, что он не ушел в другой театр, просто не смог больше работать в "ШДИ".

Сейчас Крымов завершает работу над спектаклем "Сережа" по роману Льва Толстого "Анна Каренина" в МХТ им. Чехова. Эта постановка станет одной из первых премьер нового сезона Художественного театра.