Правительство одобрило законопроект о реализации билетов в сфере культуры

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект о совершенствовании порядка реализации билетов в сфере культуры и поручило проработать механизмы пресечения незаконной перепродажи билетов перед вторым чтением законопроекта в Госдуме, сообщается на сайте кабинета министров.

"Одобрить проекты федеральных законов "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" и "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести их в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Кроме того, кабмин поручил министерству культуры, МВД РФ и другим заинтересованным федеральным органам исполнительной власти дополнительно проработать механизмы пресечения незаконной перепродажи билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские или зрелищно-развлекательные мероприятия, проводимые организациями, осуществляющими деятельность в области исполнительских искусств, и музеями при подготовке законопроекта "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" к рассмотрению Госдумой во втором чтении.

Цель данного законопроекта — совершенствование порядка реализации и возврата билетов на театрально-зрелищные, культурно-просветительские и зрелищно-развлекательные мероприятия, а также решение проблем, связанных с незаконной перепродажей билетов по цене выше стоимости указанной в билете услуги.

Предлагается установить, что реализацией билетов могут заниматься только организации культуры, осуществляющие деятельность в области исполнительских искусств, музеи или уполномоченные такими организациями лица на основании договора.

Согласно законопроекту, в случаях отмены, замены или переноса мероприятий посетителю будет возмещаться полная стоимость билета. Также за нарушение требований к реализации и возврату билетов на мероприятия, проводимые театрами, музыкальными и танцевальными коллективами, концертными организациями, концертными залами, цирками и музеями, предлагается установить административную ответственность.