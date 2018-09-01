Приключения иностранцев в России: чему итальянки научились в провинции

Москва, 1 сен — РИА Новости, Анна Кочарова. Хохлома, гжель и оренбургские платки — итальянские студенты-дизайнеры посетили пять предприятий русских народных промыслов и теперь готовятся представить коллекции одежды по мотивам этой поездки. Что привлекло модельеров в российской глубинке — в материале РИА Новости.

Фотографии с оренбургскими козами, из чьей шерсти делают платки, хохломские матрешки и бело-синяя гжель — для студенток итальянского института модного дизайна и бизнеса Polimoda это путешествие, организованное Национальной палатой моды, стало и экзотическим, и познавательным. Девушки с воодушевлением делятся впечатлениями.

"Нам заранее рассказали о нескольких промыслах и предложили выбрать, куда ехать, — рассказывает Паола. — Меня заинтересовала именно гжель. Разница между жизнью в столице и за ее пределами здесь очевидна, но это и любопытно. К тому же в Италии традиционные ремесла исчезают, и нет возможности изучать их так подробно, как здесь".

Ее соседка по рабочему столу Фредерика с удовольствием пробует знаменитые российские шоколадные конфеты — "Красная Шапочка" в ярко-желтой обертке. Девушки одеты в рабочие халаты с эмблемой завода и, несмотря на языковой барьер, уже освоились.

"Помимо профессиональных моментов, любопытно посмотреть на людей, как они работают, как живут, — признается Фредерика. — Я заметила, что у каждой женщины на рабочем месте обязательно стоит чашка с чаем — работают, как у себя дома. Все говорит о том, что они относятся к этому производству как к семейному делу. Мне очень понравилось".

© Фото : предоставлено Национальной палатой моды Итальянские студенты-дизайнеры изучают русские народные промыслы © Фото : предоставлено Национальной палатой моды Итальянские студенты-дизайнеры изучают русские народные промыслы

"Я как раз хотела поехать не в столицу, и мои ожидания оправдались. Нас тепло везде принимают, иногда мы даже обходимся без переводчика", — говорит Сара.

Помимо работы в цехах, студентки слушают лекции — их читает преподаватель Гжельского государственного университета Светлана Соловьева. "Девушек очень заинтересовал наш промысел. Я вижу: глаза горят, в голове роятся идеи, — рассказывает она. — Их цепляет наш синий цвет со всеми его оттенками. Ведь когда предметы расписывают, краска черная, а после обжига она превращается в ультрамарин. Художники различают 33 оттенка этого цвета".

В Гжели, кроме крупных производств, работают и десятки частных, маленьких. Мастерские зачастую обустраивают на заднем дворе или в подвале дома. Для большинства традиционная роспись — основной род занятий. Обучение начинается еще в детском саду, дальше есть возможность пойти в профессиональный колледж и университет.

Привычные сине-белые рисунки — далеко не единственный принятый в этих местах способ росписи. До революции на местных фабриках посуду делали самую разную, традиционной считалась майолика, так называемая пятицветка".

Но после войны, в 1950-е, когда возрождали производство, остановились на двухцветном рисунке. Несложный в исполнении, он в итоге стал мировым брендом.

Местные преподаватели и мастера с удовольствием делятся знаниями с иностранками. "Мы с девушками изучали все этапы производства, шаг за шагом, — рассказывает Светлана Соловьева. — Я даже умышленно допускала брак, чтобы показать, как ошибки влияют на конечное изделие".

Рядом с итальянками занимаются московские студентки Высшей школы экономики. Благодаря этой практике они иначе взглянули на привычные предметы, стоящие у бабушек на кухонных полках. В классической двухцветной гжели будущие дизайнеры видят модный сегодня минимализм. Девушки уверены: в традиционных ремеслах нужно искать вдохновение.

"У России богатейшая история и огромная территория — два ресурса, которые формируют уникальную культуру, отличную от итальянской, — считает директор Polimoda Данило Вентури.

"Народные промыслы и ремесла вдохновляют в том числе модельеров, Ив Сен-Лоран и Джон Гальяно посвящали России целые коллекции. Для дизайнера такая поездка — это драгоценная возможность изучить и переосмыслить традиционные техники, создать что-то новое, учитывая историческое наследие", — говорит Вентури.

© Фото : предоставлено Национальной палатой моды Итальянские студенты-дизайнеры изучают русские народные промыслы © Фото : предоставлено Национальной палатой моды Итальянские студенты-дизайнеры изучают русские народные промыслы

Другие группы иностранцев отправились изучать хохломскую роспись, золотое шитье в Торжок, производство оренбургских платков и работу Императорского фарфорового завода. Итогом их работы станут коллекции одежды, которые представят на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

По словам студенток, в Италии хорошо известны русские промыслы. "Возможно, не все знают, где и что расположено географически. Но в любом случае уже все родственники заказали нам массу подарков, так что собираемся сделать покупки в местном магазине", — смеется Фредерика.