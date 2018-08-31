Прощание с Кобзоном начнется на два часа раньше

Цветы в память об Иосифе Кобзоне в здании Государственной Думы РФ в Москве

Цветы в память об Иосифе Кобзоне в здании Государственной Думы РФ в Москве

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Прощание с народным артистом СССР, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном перенесено с 10.00 на 8.00 из-за большого количества желающих проститься с ним, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с артистом пройдет в московском Концертом зале имени Чайковского в воскресенье, 2 сентября, после чего он будет похоронен в иудейской части Востряковского кладбища, рядом со своей мамой.

"В связи с большим количеством людей, желающих прийти и проститься с народным артистом СССР Иосифом Давыдовичем Кобзоном, начало прощания в воскресенье, 2 сентября, вместо ранее запланированных 10.00 перенесено на 08.00", — говорится в сообщении.

Гражданская панихида с артистом начнётся в 12.00, сообщили в пресс-службе.