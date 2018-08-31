В Краснодаре на три дня разместят книгу памяти в честь Кобзона

КРАСНОДАР, 31 авг — РИА Новости. Книга памяти для всех желающих отдать дань уважения Иосифу Кобзону будет размещена у здания музыкального театра в Краснодаре, сообщает администрация города.

"На территории перед музыкальным театром творческого объединения "Премьера" по ул. Красной, 44 будет размещена специальная книга памяти. Отдать дань уважения народному артисту СССР, почетному гражданину города Иосифу Кобзону все желающие смогут с 18.00 часов 31 августа, а также в течение 1 и 2 сентября", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в октябре на сцене Музыкального театра краснодарского творческого объединения "Премьера" пройдет тематический концерт, на котором в исполнении хора и симфонического оркестра прозвучат знаменитые песни Кобзона.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с артистом пройдет в московском концертом зале имени Чайковского в воскресенье, 2 сентября, после чего он будет похоронен в иудейской части Востряковского кладбища, рядом со своей мамой.

Подробнее о биографии Иосифа Кобзона читайте в справке РИА Новости >>