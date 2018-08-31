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Культура

В Краснодаре на три дня разместят книгу памяти в честь Кобзона

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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПевец и депутат Иосиф Кобзон. Архивное фотоПевец и депутат Иосиф Кобзон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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КРАСНОДАР, 31 авг — РИА Новости. Книга памяти для всех желающих отдать дань уважения Иосифу Кобзону будет размещена у здания музыкального театра в Краснодаре, сообщает администрация города.

Депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Шойгу назвал Кобзона истинным патриотом и великим певцом
"На территории перед музыкальным театром творческого объединения "Премьера" по ул. Красной, 44 будет размещена специальная книга памяти. Отдать дань уважения народному артисту СССР, почетному гражданину города Иосифу Кобзону все желающие смогут с 18.00 часов 31 августа, а также в течение 1 и 2 сентября", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в октябре на сцене Музыкального театра краснодарского творческого объединения "Премьера" пройдет тематический концерт, на котором в исполнении хора и симфонического оркестра прозвучат знаменитые песни Кобзона.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с артистом пройдет в московском концертом зале имени Чайковского в воскресенье, 2 сентября, после чего он будет похоронен в иудейской части Востряковского кладбища, рядом со своей мамой.

Подробнее о биографии Иосифа Кобзона читайте  в справке РИА Новости >>

Артист, педагог и политик Иосиф Кобзон
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкИосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Донецкой области.Народный артист РСФСР, советский эстрадный певец Иосиф Давыдович Кобзон дает концерт в Кабуле
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Иосиф Кобзон родился 11 сентября 1937 года в Донецкой области.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкОн начал петь с раннего детства. В девять лет выступил в Кремле - исполнил перед секретарем ЦК ВКП(б) Иосифом Сталиным песню "Летят перелетные птицы".Певец Иосиф Кобзон выступает на праздничном шоу дизайнера Валентина Юдашкина в Государственном Кремлевском Дворце в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Он начал петь с раннего детства. В девять лет выступил в Кремле - исполнил перед секретарем ЦК ВКП(б) Иосифом Сталиным песню "Летят перелетные птицы".
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПосле службы в армии поступил на вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных).Президент РФ Владимир Путин перед началом торжественного вечера народного артиста СССР Иосифа Кобзона на сцене Государственного Кремлевского дворца
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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После службы в армии поступил на вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных).
© РИА Новости / МаксимовПерейти в фотобанкОчень скоро студент Гнесенки стал известным, а победа на Всероссийском конкурсе артистов эстрады и на фестивале в Сопоте в 1964 упрочила его позиции на эстраде.Иосиф Кобзон и почитатели его таланта. 1967 год
© РИА Новости / Максимов
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Очень скоро студент Гнесенки стал известным, а победа на Всероссийском конкурсе артистов эстрады и на фестивале в Сопоте в 1964 упрочила его позиции на эстраде.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВ Советском Союзе не было никого, кто не знал бы певца.Певица Валерия и народный артист СССР Иосиф Кобзон в Государственном центральном концертном зале Россия в Лужниках во время выступления на концерте в честь дня его рождения
© РИА Новости / Антон Денисов
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В Советском Союзе не было никого, кто не знал бы певца.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКобзон записал порядка трех тысяч песен и побывал с гастролями более чем в 100 странах.Певец Иосиф Кобзон во время эстафеты Олимпийского огня в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Кобзон записал порядка трех тысяч песен и побывал с гастролями более чем в 100 странах.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСреди самых известных его альбомов — "Песня остается с человеком", "Мгновения", "Пока я помню, я живу", "Все повторяется" и другие.Певец Иосиф Кобзон с супругой Нелли и внучкой на церемонии закрытия 26-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Среди самых известных его альбомов — "Песня остается с человеком", "Мгновения", "Пока я помню, я живу", "Все повторяется" и другие.
© РИА Новости / Константин РодиковПерейти в фотобанкСамый длинный по времени концерт артиста начался в семь часов вечера и закончился на следующее утро, в 7 часов 40 минут.Певец Иосиф Кобзон на презентации своего нового клипа Вишневые розы в Москве
© РИА Новости / Константин Родиков
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Самый длинный по времени концерт артиста начался в семь часов вечера и закончился на следующее утро, в 7 часов 40 минут.
© РИА Новости / Борис КауфманПерейти в фотобанкВ середине 1980-х Иосиф Кобзон создал эстрадный факультет в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, с 1993 года был профессором Академии имени Гнесиных.Бывший президент СССР Михаил Горбачев и главный редактор Общей газеты Егор Яковлев слушают Народного артиста Иосифа Кобзона в гостиной редакции Общей газеты 1993 год
© РИА Новости / Борис Кауфман
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В середине 1980-х Иосиф Кобзон создал эстрадный факультет в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, с 1993 года был профессором Академии имени Гнесиных.
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкВ 1989 году Кобзон стал народным депутатом СССР, а с 1997 года его избирали депутатом российской Госдумы.Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре, певец Иосиф Кобзон у памятника, установленного в его честь 30 августа 2003 года в Донецке на площади у Дворца молодежи Юность
© РИА Новости / Сергей Аверин
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В 1989 году Кобзон стал народным депутатом СССР, а с 1997 года его избирали депутатом российской Госдумы.
© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкПевец часто выступал в "горячих точках": в Чернобыле, Грозном, Каспийске. В 1988 году ездил в Армению после разрушительного землетрясения. Девять раз был с концертами в Афганистане. Вел переговоры с чеченскими террористами во время захвата заложников в культурном центре на Дубровке в 2002 году. В 2016 году выступал на авиабазе "Хмеймим" в Сирии.Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по культуре, певец Иосиф Кобзон в Донецке во время посещения общеобразовательной школы № 47, где состоялся праздник Последний звонок
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Певец часто выступал в "горячих точках": в Чернобыле, Грозном, Каспийске. В 1988 году ездил в Армению после разрушительного землетрясения. Девять раз был с концертами в Афганистане. Вел переговоры с чеченскими террористами во время захвата заложников в культурном центре на Дубровке в 2002 году. В 2016 году выступал на авиабазе "Хмеймим" в Сирии.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкГастрольная деятельность артиста не прекращалась более полувека.Певец Иосиф Кобзон выступает на 20-м фестивале талантов и красоты Краса России, прошедшего в театре Надежды Бабкиной Русская песня
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Гастрольная деятельность артиста не прекращалась более полувека.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкИосиф Кобзон награжден Государственной премией СССР, орденами "За заслуги перед Отечеством" III, II и I степеней, орденом Дружбы народов, орденом Мужества и другими.Президент России Владимир Путин и певец, депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон на церемонии вручения медалей Герой Труда Российской Федерации в Кремле
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Иосиф Кобзон награжден Государственной премией СССР, орденами "За заслуги перед Отечеством" III, II и I степеней, орденом Дружбы народов, орденом Мужества и другими.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПевец был почетным гражданином 29 городов России и стран СНГ.Космонавт Алексей Леонов с супругой Светланой и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон с супругой Нелли на вечере в честь 50-летия Михаила Турецкого
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певец был почетным гражданином 29 городов России и стран СНГ.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкИосиф Кобзон внесен в "Книгу рекордов России" как самый титулованный артист страны.Певец Иосиф Кобзон на пресс-конференции, посвященной 50-летию творческой деятельности Елены Образцовой, в Атриуме вспомогательного корпуса Государственного академического Большого театра в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Иосиф Кобзон внесен в "Книгу рекордов России" как самый титулованный артист страны.
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