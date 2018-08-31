Ирак и Палестина собираются бойкотировать Евровидение

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Ирак и Палестина намерены бойкотировать конкурс Евровидение-2019, проведение которого должно состояться в Иерусалиме, из-за "спорного статуса города", заявил РИА Новости посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади.

Посол Ирака в пятницу провел встречу с послом Государства Палестина в Москве Абдельхафизом Нофалем, на которой дипломаты обсудили двусторонние отношения, а также возможный бойкот Евровидения.

"Ирак и Палестина против проведения этого конкурса в Иерусалиме, потому что его (города — ред.) статус является одним из основных препятствий для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Проведение Евровидения-2019 в Иерусалиме является неофициальным признанием этого города столицей Израиля", — заявил Хади.

По словам Хади, Израиль пытается использовать Евровидение для достижения своих политических целей, в связи с чем политик рекомендует международному сообществу осудить израильскую попытку политизировать это событие.

Хади добавил, что он уже призвал Россию присоединиться к бойкоту песенного конкурса.

Ранее шведское телевидение SVT сообщило, что 17 тысяч жителей Исландии (4,8% населения) призвали отечественную государственную телекомпанию RUV не участвовать в конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле. Поясняется, что призыв обосновывается стрельбой израильских военных по демонстрантам в секторе Газа. Среди подписавших призыв – бывшие участники исландского национального отборочного конкурса Евровидение 1997 года Поль Оскар и Дади Фреир, который занял второе место в прошлогоднем отборочном национальном конкурсе. По данным шведского телевидения, руководство телекомпании RUV сообщило, что никакого решения пока нет, но ситуация с Израилем может повлиять на его принятие.

Конкурс Евровидение 2018 года прошел в мае в Португалии, победу в нем одержала представительница Израиля Нетта.