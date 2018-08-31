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Культура

Космическая одиссея — 2018: что ждать от фильма "Человек на Луне"

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© Предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваляКадр из фильма Человек на лунеКадр из фильма Человек на луне
© Предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля

ВЕНЕЦИЯ, 31 авг — РИА Новости, Анна Михайлова. В мировой прокат выходит фильм-открытие 75-го Венецианского кинофестиваля — новая работа режиссера нашумевшего мюзикла "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла. Байопик "Человек на Луне", как несложно догадаться, рассказывает об американском астронавте Ниле Армстронге. Западные критики уже поспешили назвать эту картину лучшим космическим фильмом в истории, с чем можно поспорить.

Подготовка к открытию 75-ого Венецианского кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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От Шазелла до Куарона: Венецианский фестиваль открывается в 75-й раз

Оскароносный режиссер, звезда "Ла-Ла Ленда", обаятельный Райан Гослинг в главной роли, сам Стивен Спилберг в качестве продюсера, звездный актерский состав, высочайшего уровня визуальные эффекты и главное — реальный прототип с героической и одновременно драматической личной историей (маленькая дочь Армстронга Карен скончалась от рака мозга), этот фильм по книге Джеймса Р. Хансена просто обречен на успех.

После просмотра картины не остается сомнений и в том, что это очевидный претендент на "Оскар". Стоит отдать должное Шазеллу за стремление максимально снизить уровень патриотического пафоса, который традиционно сопровождает американские фильмы о покорении космоса. С первых кадров очевидно его желание рассказать историю на человеческом, а не государственном уровне.

Американский флаг появляется в кадре лишь единожды, не избегает режиссер и темы общественного скептицизма и циничного отношения политиков к дорогостоящей и рискованной космической программе, ради которой астронавты в буквальном смысле отдавали свои жизни. По касательной затронуто и соперничество с Советским Союзом, которому американцы на тот момент проигрывали космическую гонку по всем статьям.

Но именно на уровне человеческой истории происходит осечка. Несмотря на щедрую долю сентиментальности, к середине фильма неминуемо возникает вопрос: "А человек ли он?" Армстронг в исполнении Гослинга больше похож на мученика, который стоически несет свой крест, чем на отважного национального героя, коим его прототип, безусловно, являлся.

© Предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваляКадр из фильма "Человек на Луне"
© Предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля
Кадр из фильма "Человек на Луне"

За два с лишним часа Шазелл показывает годы изнурительной и смертельно опасной подготовки к полету на Луну. Зритель наблюдает за будничными тяготами жизни астронавтов, до тошноты крутясь с ними на тренажерах и покрываясь липким потом от нечеловеческого напряжения, когда на пробных полетах отказывает техника.

Но за все это время режиссеру так и не удается убедительно раскрыть мотивацию главного героя. Кажется, тому глубоко безразличны лавры первопроходца, политические и карьерные амбиции, возможность войти в историю или банально быть гордостью и примером для своей семьи, как того, вполне понятно, желают его коллеги.

© Предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваляКадр из фильма "Человек на Луне"
© Предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля
Кадр из фильма "Человек на Луне"

Армстронг Шазелла одинаково отвечает "окей" на сообщение о смерти друга и на слезы напуганной жены. "Окей" говорит и сын Армстронга, узнав от матери, что его отец полетит на Луну. Кстати, дети Армстронгов удивительным образом не растут на протяжении фильма.

Мексиканский кинорежиссер, сценарист и продюсер Гильермо дель Торо. Архивное фото
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Жюри Венецианского кинофестиваля возглавит Гильермо дель Торо

Создается ощущение, что герой идет к своей цели по инерции, без драйва, необходимого для выполнения такой титанической задачи. Даже легендарная фраза "Это один маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества" звучит механически. Режиссер пытается объяснить это травмой, вызванной смертью дочери.

Но тут редкий случай, когда скупость эмоций мешает сопереживать герою, который привез свое горе на Луну и даже там не "очеловечился". Пожалуй, наиболее наглядно эта отстраненность видна в сцене сборов перед отправкой в полет, когда жена практически силой заставляет Армстронга поговорить с сыновьями о том, что он, возможно, не вернется.

© Предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваляКадр из фильма "Человек на Луне"
© Предоставлено пресс-службой Венецианского кинофестиваля
Кадр из фильма "Человек на Луне"

В итоге самыми убедительными выглядят сцены в космосе. Шазелл — мастер визуального и звукового оформления кадра, этого у него не отнять. И хотя в этом фильме ему приходится обходиться без столь любимых музыкальных номеров, он умело использует любые фоновые шумы — от дыхания до оглушительной тишины — для создания эффекта погружения. Музыка автора "Ла-Ла Лэнда" Джастина Хурвица только усиливает эти ощущения. Российские зрители смогут испытать их начиная с 22 ноября.

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