Владимир Меньшов прокомментировал слухи о госпитализации

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российский режиссер и актер, лауреат премии "Оскар" Владимир Меньшов не попадал в больницу. Об этом он сам рассказал Агентству городских новостей "Москва".

Ранее ряд СМИ сообщил о госпитализации режиссера из-за проблем с сердцем.

"Я не знаю, кто распустил этот слух. У меня все хорошо", — заверил Меньшов.

Меньшов — режиссер множества фильмов, в том числе "Ширли-мырли", "Китайский сервиз", "Любовь и голуби". За картину "Москва слезам не верит" получил премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".