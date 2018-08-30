В Москве умер балетмейстер Валентин Манохин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Советский и российский балетмейстер, педагог и киноактёр Валентин Манохин скончался от онкологического заболевания в своей квартире в Москве на 78-м году жизни, сообщил РИА Новости его сын Кирилл Манохин.

По его словам, Валентин Манохин в июле стал жаловаться на боли в животе, после чего 2 августа на "скорой" его увезли из своей квартиры на Тверской в Городскую клиническую больницу 24, врачи которой диагностировали рак в четвертой стадии.

"У отца уже было настолько всё запущено, что врачи даже не предлагали лечение. И потом я его забрал из этой больницы обратно в квартиру. Что характерно, не было у него болей, спокойно так ушёл, тихо", — сказал Кирилл Манохин

Валентин Манохин будет кремирован в морге Первой Градской больницы имени Пирогова. Там же пройдут отпевание и прощание. Похоронен Валентин Манохин будет в Волгограде, где покоятся его мама и бабушка.

Сын балетмейстера рассказал, что последние годы Валентин Манохин жил один, на здоровье особо не жаловался, постоянно наблюдался врачами поликлиники в связи со второй группой инвалидности.

Валентин Манохин родился 8 декабря 1940 года в городе Небит-Даг Туркменской ССР. Известность приобрёл в 1970-80 годы в качестве постановщика танцев в фильмах на "Мосфильме", "Ленфильме", киностудии им. Горького, Свердловской, Одесской, Ялтинской киностудиях. В частности работал над фильмом "Опасные гастроли" с Владимиром Высоцким, картиной "Волшебный фонарь" с Людмилой Гурченко и музыкальным фильмом "Мама", в котором также исполнил роль Рысёнка.