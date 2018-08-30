В Москве умер балетмейстер Валентин Манохин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Советский и российский балетмейстер, педагог и киноактёр Валентин Манохин скончался от онкологического заболевания в своей квартире в Москве на 78-м году жизни, сообщил РИА Новости его сын Кирилл Манохин.
"У отца уже было настолько всё запущено, что врачи даже не предлагали лечение. И потом я его забрал из этой больницы обратно в квартиру. Что характерно, не было у него болей, спокойно так ушёл, тихо", — сказал Кирилл Манохин
Валентин Манохин будет кремирован в морге Первой Градской больницы имени Пирогова. Там же пройдут отпевание и прощание. Похоронен Валентин Манохин будет в Волгограде, где покоятся его мама и бабушка.
Валентин Манохин родился 8 декабря 1940 года в городе Небит-Даг Туркменской ССР. Известность приобрёл в 1970-80 годы в качестве постановщика танцев в фильмах на "Мосфильме", "Ленфильме", киностудии им. Горького, Свердловской, Одесской, Ялтинской киностудиях. В частности работал над фильмом "Опасные гастроли" с Владимиром Высоцким, картиной "Волшебный фонарь" с Людмилой Гурченко и музыкальным фильмом "Мама", в котором также исполнил роль Рысёнка.