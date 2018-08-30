Умер Иосиф Кобзон

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Умер народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон, сообщается в микроблоге в Twitter сайта Вести.ru и телеканалов ''Россия 1'' и ''Россия 24''.

"Скончался народный артист СССР Иосиф Кобзон. Ему было 80 лет", — говорится в сообщении.

Позже в Госдуме подтвердили эту информацию.

Кобзона госпитализировали 20 июля в тяжелом состоянии. О проблемах со здоровьем певца стало известно в 2005 году, когда у него обнаружили онкологическое заболевание. После этого он перенес несколько операций и курсов химиотерапии.

Артиста похоронят второго сентября на Востряковском кладбище в Москве.

Кобзон родился 11 сентября 1937 года на Украине в городе Часов Яр Донецкой области, петь начал с раннего детства. Еще в девятилетнем возрасте он выступил в Кремле перед секретарем ЦК ВКП(б) Иосифом Сталиным, исполнив песню "Летят перелетные птицы".

На вокальный факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных (ныне Российская академия музыки имени Гнесиных) Кобзон поступил после армии, где служил в ансамбле песни и пляски Закавказского военного округа.

Слава пришла к студенту Гнесинки уже год спустя, когда он стал выступать дуэтом с однокурсником Виктором Кохно на Всесоюзном радио. Победа на Всероссийском конкурсе артистов эстрады и на фестивале в польском Сопоте в 1964 упрочила его позиции на эстраде.

В Советском Союзе не было ни одного человека, который не знал бы его лирического баритона. А если были, то после выхода на экран культового фильма "Семнадцать мгновений весны" их точно не осталось.

Гастрольная деятельность певца продолжалась более полувека. В 2012 году артист заявил, что закончит свои выступления в день своего 75-летия 11 сентября 2012 года сольным концертом в Государственном Кремлевском дворце, однако и после этого продолжал выходить на сцену, путешествовать по всей стране с гастролями и принимать активное участие в общественно-политических процессах России.