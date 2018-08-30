Тринадцатый обновленный кинозал открылся в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Тринадцатый кинозал на триста мест открылся после реконструкции в культурно-досуговом центре села Александровка Оренбургской области в дни проведения Международного кинофестиваля "Восток&Запад. Классика и Авангард", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

"Это событие имеет значение для всей сферы культуры Оренбургской области. Начиная с 2016 года, который был объявлен в России Годом кино, в Оренбуржье открылись 12 новых и реконструированных кинотеатров, в общей сложности 17 зрительных залов. Особенно важно то, что они находятся не областном центре, а в городах и районах. Это значит, что качественные кинопоказы на большом экране стали доступными для большего числа жителей сельских территорий. Не сомневаюсь, что кинотеатры вновь станут любимым местом семейного отдыха", — сказал губернатор Оренбургской области Юрий Берг на церемонии открытия.

В пресс-службе добавили, что в ближайшее время в Оренбургской области планируется открыть еще три отремонтированных и переоснащенных по последнему слову техники

По словам представителя пресс-службы, реконструкция и установка современного оборудования в сельском кинозале проводились в рамках программы Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. На установку экрана и передающего оборудования было направлено 5 миллионов рублей, в целом же на переоборудование кинозалов в регионе выделено 90 миллионов рублей.

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