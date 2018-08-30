Тринадцатый обновленный кинозал открылся в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Тринадцатый кинозал на триста мест открылся после реконструкции в культурно-досуговом центре села Александровка Оренбургской области в дни проведения Международного кинофестиваля "Восток&Запад. Классика и Авангард", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.
В пресс-службе добавили, что в ближайшее время в Оренбургской области планируется открыть еще три отремонтированных и переоснащенных по последнему слову техники
По словам представителя пресс-службы, реконструкция и установка современного оборудования в сельском кинозале проводились в рамках программы Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. На установку экрана и передающего оборудования было направлено 5 миллионов рублей, в целом же на переоборудование кинозалов в регионе выделено 90 миллионов рублей.