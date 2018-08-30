Путин назвал работы режиссера Шварцмана классикой российской мультипликации

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил режиссера, художника анимационного кино Леонида Шварцмана с 98-летием и назвал его произведения классикой российской мультипликации, телеграмма размещена на сайте Кремля.

Шварцман — советский и российский режиссёр-мультипликатор, среди его работ – мультфильмы "Золотая антилопа", "Крокодил Гена", "38 попугаев", "Котенок по имени Гав".

"Ваши произведения пользуются неизменной популярностью и по праву считаются классикой российской мультипликации", — написал Путин.

Он отметил, что Шварцман добился признания как талантливый режиссер, художник и за годы работы сделал многое для развития отечественной анимации, приумножения уникального творческого наследия "Союзмультфильма".

В завершение Путин также пожелал режиссеру здоровья, благополучия и всего наилучшего.