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Культура

"Рождение Сталина" станет особой премьерой сезона в "Александринке"

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© РИА НовостиПерейти в фотобанкЗдание Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина - Александринского театра. Архивное фотоЗдание Российского государственного академического театра драмы им. А. С. Пушкина - Александринского театра. Архивное фото
© РИА Новости
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. В новом сезоне петербургского Александринского театра, который откроется 30 августа, будет выпущено пять премьер, самой значимой из них станет спектакль худрука театра Валерия Фокина "Рождение Сталина", об этом сообщили в пресс-службе театра.

Новый 263 сезон Александринский театр откроет 30 августа, именно в этот день в 1756 году Указом императрицы Елизаветы Петровны был основан первый русский государственный профессиональный театр, от которого ведет свою историю "Александринка". Этот день по традиции александринцы начинают с торжественной церемонии возложения венков из белых и алых роз в Соборе Петропавловской крепости на могилы императриц – Елизаветы Петровны – основательницы театра и Александры Федоровны, в чью честь был назван театр.

После церемонии состоится сбор труппы, на котором будут объявлены предстоящие планы.

В новом сезоне театр готовит пять премьер. В сентябре будут представлены новые спектакли: "Сирано де Бержерак" режиссера Николая Рощина и "Демагог" в постановке Хуго Эрикссена, завершит год декабрьская премьера "Какая грусть, конец аллеи" по пьесе Резо Габриадзе и запланирована еще одна работа молодого режиссера Бениамина Коца – победителя конкурсной программы для молодых режиссеров "Лаборатории-18".

Особое место среди премьер занимает спектакль Фокина "Рождение Сталина" — о превращении революционного романтика в тирана. По словам режиссера, ему захотелось исследовать механизм рождения Сталина и исчезновения человека по имени Джугашвили. Премьера назначена на 23 февраля 2019 года.

Премьерой главного режиссера Николая Рощина "Сирано де Бержерак" 14 сентября откроется ХII Международный театральный фестиваль "Александринский", который продлится до 30 сентября. Для нового спектакля создана оригинальная версия текста на основе подстрочного перевода, что, по мнению режиссера, очень важно.

"Стихов нет, большинства самых известных сцен нет, историзма нет, но суть не ушла и даже заострилась. Есть романтика протеста, переходящая в утопию протеста и усталость природы протеста" – считает Рощин.

"Александринка" будет много гастролировать в новом сезоне. Начнутся выступления в Москве в рамках "Биеннале театрального искусства". В программе, посвященной 50-летию творческой деятельности Фокина, будут показаны его спектакли, которые еще не видели москвичи. В их в числе – "Ваш гоголь. Последний монолог", "Крокодил", "Сегодня. 2016".

"Александринка" станет участницей "Русских сезонов в Италии", где будут представлены постановки Фокина, Жолдака, Туминаса. Завершающим станет тур по дальнему Востоку и пройдут гастроли в Шанхае" со спектаклем Фокина "Литургия Zero"

В ноябре "Александринка" будет одной из ведущих платформ Санкт-Петербургского международного культурного форума, на котором будет представлена программа Театральной олимпиады и состоится вручение престижной награды – Европейской театральной премии, лауреатом которой в этом году стал Валерий Фокин.

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