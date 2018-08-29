Новый сезон на ТВ: политические шоу и реалити про военных

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Споры между Россией и США, борьба "разведенок" за приз в 10 миллионов рублей, военное реалити с перестрелками и погонями, состязания пожилых вокалистов и юных музыкантов, а также целая плеяда остросюжетных сериалов ждут российского зрителя в новом телесезоне.

Россия 1: историческая драма и удивительные люди

На телеканале "Россия" готовится к запуску историческая картина о таинственной эпохе российского царства – "Годунов". В ролях — Сергей Маковецкий, Сергей Безруков, Анна Михалкова, Светлана Ходченкова, Виктор Сухоруков, Андрей Мерзликин, Ирина Пегова, Анна Ковальчук и другие известные актеры. В центре сюжета – судьба рода Годуновых.

"Кто займет место на царском троне, как сложится судьба целого народа, кто способен провести Россию через смутное время и как любовь изменяет путь истории – ответы на все вопросы в новой грандиозной саге, в которой соединились документальная точность и художественный вымысел, судьба царского рода и великие тайны любви и власти", — анонсирует телеканал.

Кроме этого, в сентябре зрителей ждет продолжение сериала "Челночницы" и новый сезон шоу о безграничных возможностях человеческого мозга "Удивительные люди", которое будет выходить по воскресеньям в 18.00.

"К нам приедут конкурсанты из Германии и Македонии, США и Индии, Китая, Турции и Монголии, стран СНГ и Прибалтики. Россия представлена более чем 30 городами", — сообщается на сайте телеканала.

Первый канал: "Голос" для пожилых и поиски консенсуса с США

Первый канал расширил линейку музыкальных развлекательных шоу: в его эфире стартовал проект "Голос 60+" для вокалистов старше 60 лет. Свои места в красных креслах наставников заняли ветераны проекта Леонид Агутин, Пелагея и Валерий Меладзе, а также дебютирующий в шоу Лев Лещенко. Также россиян ждет седьмой сезон полюбившегося многим шоу "Голос", в жюри которого вошли Баста, Ани Лорак, Сергей Шнуров и Константин Меладзе.

Первый канал запускает новое ежедневное ток-шоу "Большая игра", на площадке которого обещает столкнуть между собой "две ментальности" — русскую и американскую. В программе будут анализироваться события текущего дня и будет представлен взгляд на них как россиян, так и американцев. "Большая игра" — попытка понять, можем ли мы договориться, либо ментальные и культурные противоречия делают это практически невозможным", — поясняют в дирекции общественных связей телеканала.

Российскую точку зрения будет представлять председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке, председатель правления фонда "Русский мир" Вячеслав Никонов. Американскую точку зрения попытается объяснить президент Центра национальных интересов (бывший Центр Никсона), политолог, историк Дмитрий Саймс.

"Они понимают, как работает политический мозг России и политический мозг Америки. И привлекают экспертов, которые попытаются построить мосты, предлагая политикам свои идеи и решения в качестве модели. Новая программа – поиск реального консенсуса", — отмечают на Первом канале.

Модератором шоу, которое будет выходить с 3 сентября в 22.30, выступит журналист и ведущая Первого канала Марина Ким.

НТВ: приключения оперативников, карманников и адвокатов

Телеканал НТВ намерен в новом сезоне радовать зрителя премьерами остросюжетных сериалов. Среди них – многосерийная историческая драма "А.Л.Ж.И.Р.", которая рассказывает о жизни в одном из самых суровых сталинских женских лагерей (в ролях — Екатерина Гусева, Дарья Екамасова и Кирилл Плетнев), военная драма "Медное солнце" (в ролях — Владимир Машков и Ольга Медынич), иронический детектив "Балабол 2" о приключениях остроумного оперативника Александра Балабина, остросюжетный военно-исторический боевик "Батальон" об операции спецназа ГРУ в Югославии, а также детективный триллер "Ворона" с Елизаветой Боярской.

В эфире телеканала появится исторический сериал "Неуловимые" про неунывающих карманников Одессы. Действие картины происходит в 1958 году, главные роли исполнят Оксана Фандера, Александр Лыков, Юрий Стоянов. Приключенческий боевик "Остров обреченных" расскажет о таинственном преступлении, раскрыть которое пытаются два сыщика из разных ведомств – сотрудник МВД Максим Пешков (Константин Соловьёв) и майор ФСБ Сергей Трубецкой (Дмитрий Пчела). Зрителей ждет и второй сезон сериала "Мост" — российской адаптации известного шведско-датского детектива, в главных ролях — Михаил Пореченков и Ингеборга Дапкунайте. Анастасия Заворотнюк появится в одной из главных ролей в сериале "Каспий 24" о буднях молодой владелицы губернаторского телевизионного канала. Исторический детектив "Победители" расскажет про дружбу трёх лучших адвокатов Российской Империи (в ролях — Никита Панфилов, Аня Чиповская, Юлия Пересильд, Никита Ефремов и другие).

Также в новом телесезоне в эфир телеканала НТВ вернулось ежедневное общественно-политическое ток-шоу "Место встречи" с Андреем Норкиным. Программу для автомобилистов "Первая передача" теперь будет вести Алексей Куличков, знакомый телезрителям по телепроекту "Такси".

СТС: сериал про футбол и реалити для разведенок

На СТС в новом сезоне выходит реалити-шоу о разведенных парах "Союзники", ведущими которого стали экс-супруги Агния Дитковските и Алексей Чадов. При этом денежный приз в размере 10 миллионов рублей достанется не паре разведенных победителей шоу, а их общим детям.

"На протяжении всех съёмок пары живут на роскошной вилле с тремя большими спальнями, лаунж-зоной и кухней. Участникам реалити-шоу "Союзники" предстоят изнуряющие испытания, самое сложное из которых — выдержать друг друга. Экс-супругам придётся забыть о прошлых обидах, преодолеть разногласия и объединиться ради общей цели. Ведь на кону — 10 миллионов рублей, которые могут достаться самому главному человеку в их жизни — ребёнку", — говорится в анонсе программы.

Также на СТС стартовал комедийный сериал о футболе "Большая игра", продюсерами которого стали Вячеслав Муругов, Давид Кочаров и Тина Канделаки. По сюжету, повар воинской части (Дмитрий Колчин) берётся за лучших футболистов страны, чтобы превратить их в сильную команду, рассказывают на канале. Любопытный факт — в сериале про тренера-самоучку появится и известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, сыгравший в семейном хите СТС "Воронины".

Для съёмок проекта были привлечены футболисты любительских лиг, которые дублировали исполнителей главных ролей, сцены матчей снимали на главных стадионах страны, а в качестве тренировочной базы сборной выступил инновационный центр "Сколково".

Кроме этого, СТС порадует своего зрителя новыми сезонами шоу "ПроСТО кухня", где цена каждого гастрономического шедевра не превышает сто рублей, импровизационной программой Сергея Светлакова "Слава Богу, ты пришел", а также премьерой мэйковер-шоу "Рогов. Студия 24", где всего за сутки главный стилист канала Александр Рогов кардинально изменит сразу двоих героев, недовольных внешним видом друг друга.

"Звезда": военное реалити-шоу и путешествия в Арктику

Телеканал Вооружённых сил РФ "Звезда" тоже пополнил свой арсенал программ, рассказали в его пресс-службе. В новом сезоне к команде ведущих присоединилась известная журналистка Арина Шарапова с передачей "Десять фотографий", а Леонид Якубович, который несколько лет вел на канале программу "Звезда на Звезде", на этот раз станет ведущим нового проекта о жизни в СССР.

В рамках программы "Открытый эфир", которая будет выходить с понедельника по четверг, авторы острых публикаций и специальных репортажей обсудят актуальные новости повестки дня и поделятся секретами "журналистской кухни". Также в новом сезоне в эфир выйдет уникальный документальный проект режиссера-документалиста и фотографа Леонида Круглова — "Великий Северный Путь", в котором он вместе со своей командой воспроизводит легендарный маршрут Семена Дежнева через самые труднодоступные районы российской Арктики.

Впервые будет показано уникальное реалити-шоу "Отряд" — 20-недельное ежедневное соперничество опытных офицеров и нового поколения военнослужащих. В основе противостояния лежит боевая подготовка офицеров подразделения специального назначения.

"Каждый день на экранах страны: хорошо экипированные бойцы, взрывы, перестрелки, захватывающие автомобильные погони. Одновременно в кадре: более 40 единиц отечественной современной военной техники, вертолетные погони, дистанционно управляемые автомобили, боевые корабли, танки, эвакуация под залповым огнем. Это не типичное реалити-шоу! Это проект с настоящими честными эмоциями, которых не увидеть в современных реалити-программах", – обещает "Звезда".

"ТВ Центр": новое для поклонников детективов

Премьерные документальные фильмы, новые выпуски ток-шоу и ежедневных аналитических программ, специальные репортажи и потребительские расследования – все это и многое другое ждет телезрителей "ТВ Центра" уже осенью.

Одной из премьер телеканала станет детективный цикл "Московские тайны" режиссера Александра Баршака. В этом году состоится премьера фильмов "Гостья из прошлого" и "Семь сестер", еще два фильма цикла можно будет увидеть весной 2019 года. На экраны также вернется Екатерина Власова в исполнении Людмилы Чурсиной – героиня детективного цикла "Чисто московские убийства". В новом сезоне выйдет четыре новых фильма.

Поклонники субботних детективов увидят новые 4-серийные фильмы по романам известных писателей: "Отравленная жизнь" (Анна Малышева), "Купель дьявола" (Виктория Платова), "Ныряльщица за жемчугом" и "Смертельный тренинг" (Анна и Сергей Литвиновы). Состоятся и премьеры новых фильмов по детективам Татьяны Устиновой – "Сэлфи с судьбой" и "Не было ни гроша, да вдруг…". Тех, кому не по душе детективы, будут ждать мелодрамы "Моя звезда" и трогательная премьера "Сорок розовых кустов".

В первой половине 2019 года телезрители увидят продолжения знакомых зарубежных сериалов "Отец Браун" (канал покажет 7 сезон приключений священника) и "Чисто английское убийство" (21 сезон), а также ранее незнакомый российскому телезрителю британский детектив "Шекспир и Хэтэуэй: Частные детективы".

Программа Татьяны Устиновой "Мой герой" снова предложит встречи с интересными собеседниками – Дмитрием Певцовым, Анной Чиповской, Ириной Лачиной, Александром Лазаревым, Татьяной Васильевой, певцом и композитором Юрием Антоновым, участником группы "Иванушки International" Кириллом Андреевым и многими другими. Телезрителей также ждут новые выпуски программ "Естественный отбор", "Жена. История любви", "Линия защиты", "Осторожно, мошенники!", "Хроники московского быта", "10 самых…", "Право голоса" и "Право знать!"

ТНТ: Бузова ищет мужа, а Смольянинов служит в конной полиции

В новом телесезоне в эфире ТНТ стартовали две премьеры: новый сезон шоу "Танцы", в который вернулся наставник шоу Егор Дружинин, и вечернее воскресное 8-серийное реалити-шоу "Замуж за Бузову", с помощью которого одна из самых одиозных теледив страны будет налаживать личную жизнь.

"Замуж за Бузову" — это последний шанс доказать Оле, что настоящие мужчины все-таки существуют и один из них сможет сделать ее по-настоящему счастливой", — поясняет телеканал.

Кроме этого, в новом сезоне ТНТ анонсировал "новые острые шоу" со старожилами телеканала. "Каждый будний день в 19.00 Ольга Бузова и Ксения Бородина в жарком споре найдут истину в самых главных жизненных вопросах в новой линейке ежедневных шоу "Бородина против Бузовой", — отмечают на ТНТ.

На телеканале появятся и новые сезоны лучших развлекательных шоу, среди которых — "Импровизация", "Открытый микрофон", "Где логика?", "Студия СОЮЗ", "Однажды в России" и Comedy Club.

"В новом сезоне зрителей ТНТ ждут специальные выпуски Comedy Club из Армении, батлы резидентов против рэперов, стендап от звезд, возвращение бывших резидентов, талантливые новички, очередной отжиг от USB и многое другое. И самое главное, включив ТНТ 7 сентября в 21.00, обратите внимание на новую музыкальную заставку. Ее автор — заслуженный ди-джей Российской Федерации, легендарный Грув", — отмечают на телеканале.

Еще одна премьера — комедийный сериал "Конная полиция" с Артуром Смольяниновым в главной роли. Зрителей также ждет новый сезон ситкома "САШАТАНЯ" и финальный сезон сериала "Универ", который за десять лет своего существования обрел немало поклонников.

Также этой осенью на ТНТ выйдет 19-й сезон "Битвы экстрасенсов", премьерные выпуски шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших", новый сезон Comedy Woman и продолжение проекта "Улица".

РЕН ТВ: блокбастеры на любой вкус

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе РЕН ТВ, в новом телесезоне канал предложит зрителям блокбастеры на любой вкус: информационные, документальные, художественные, потребительские и даже музыкальные.

Кроме этого, РЕН ТВ обновит свою библиотеку кинопоказа фильмами ведущих киностудий мира. Среди них – франшизы "Мстители", "Железный человек", "Первый мститель", "Человек-паук" и другие. Ожидаются новые сезоны популярных сериалов собственного производства – "Джокер", "Отцы", "Смерш". Осенью на телеканале состоится премьера остросюжетного сериала "Британия" о борьбе кельтских воительниц с римскими легионерами.

После летних каникул с новыми расследованиями и аналитикой в эфир вернется проект "Добров в эфире". Зрителей также ждут новые выпуски программ Игоря Прокопенко "Военная тайна", "Самые шокирующие гипотезы" и "Территория заблуждений", "Загадки человечества" с Олегом Шишкиным, "Засекреченные списки" и "Тайны Чапман".

"По пятницам РЕН ТВ представит новые документальные спецрасследования на самые смелые темы, которые другие каналы освещать не берутся. А в субботу выйдут "полезные блокбастеры" РЕН ТВ – новые выпуски проектов "Минстранс" и "Самая полезная программа", — говорят на телеканале. Для любителей качественной и живой музыки в новом сезоне РЕН ТВ покажет самые зрелищные концерты и главные музыкальные фестивали страны.

Россия К: музыка, шоу о балете и старые программы на новый лад

Телеканал Россия К продолжит радовать своего зрителя художественными и документальными фильмами, концертами и спектаклями с участием мировых знаменитостей. Кроме этого, с 8 сентября в вечернем субботнем эфире канала появится премьерный музыкальный проект "КВАРТЕТ 4Х4", в рамках которого в исполнительском мастерстве будут состязаться 16 квартетов. В ноябре его сменит еще одна премьера музыкального шоу, съёмки которого еще идут, его ведущим станет известный музыкант, трубач Вадим Эйленкриг. В каждом выпуске программы его гости продемонстрируют как разнообразные возможности своих инструментов, так и широту музыкальных интересов.

Зрителей также ждёт премьера третьего сезона проекта "Большой Балет", в котором примут участие танцовщики из России, Японии, Бразилии, Чехии и США. В жюри – звёзды балета мировой величины Людмила Семеняка (Россия), Владимир Малахов (Россия–Австрия), Азарий Плисецкий (Россия–Швейцария), Лоран Илер (Россия–Франция) и Тоомас Эдур (Эстония)". Куратор проекта – российский хореограф Софья Гайдукова, а ведущими третьего сезона стали прима-балерина Большого театра России, этуаль театра Ла Скала Светлана Захарова и актёр, театральный режиссёр, экс-директор Латвийской Национальной оперы Андрейс Жагарс.

Кроме этого, с 4 по 11 декабря телеканал проведёт XIX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов "Щелкунчик", транслироваться выступления участников будут на сайте и в эфире канала.

Обновятся некоторые хорошо знакомые программы канала. Так, информационно-аналитическая программа "Тем временем" с Александром Архангельским в новом телесезоне будет выходить под названием "Тем временем. Смыслы". Зрителей телеканала ожидает и продолжение проекта "Научный стенд-ап", ведущим нового сезона стал Александр Ф. Скляр.

С началом нового сезона в эфир выйдут новые выпуски любимых цикловых программ "Агора" (первый эфир 1 сентября), "На этой неделе… 100 лет назад. Нефронтовые заметки" (3 сентября), "Правила жизни" (3 сентября), "Сати. Нескучная классика…" (3 сентября), "Эрмитаж" (4 сентября), "Моя любовь – Россия!" (6 сентября), "Искатели" (7 сентября), "Пешком…" (9 сентября); альманахи "Абсолютный слух" (5 сентября), "Чёрные дыры. Белые пятна" (6 сентября), "Царская ложа" (7 сентября); программы "Энигма", "Линия жизни", "Белая студия", "Романтика романса" и многие другие.

Пятница: поединки поваров, тревел-шоу и программа о свадьбах

На телеканале "Пятница!" россиян ждут как новые проекты, так и новые сезоны полюбившихся им шоу. Так, третий сезон реалити-шоу "Пацанки" обещает быть напряженнее предыдущих: героини реалити стали еще жестче, а правила – суровее, отмечают в пресс-службе телеканала. Во втором сезоне проекта "Адская кухня" произошли изменения – на этот раз женская команда поваров будет сражаться против мужской.

"Участникам предстоит не только доказать шефу Ивлеву свое кулинарное мастерство, но и, наконец, выяснить, кто же готовит лучше – мужчины или женщины", — сообщили РИА Новости на канале "Пятница".

Новые сезоны "Орла и Решки" продолжат линейку проектов о путешествиях. Зрителей также ждёт неожиданное трэвел-шоу "Пацанки za границей" с уже любимыми героинями – его ведущими стали участницы проекта прошлых лет.

"В осеннем сезоне "Пятница!" покажет новые сезоны реалити "Секретный миллионер" и "Наследники". Кем будут новые герои реалити-шоу и какие города они посетят, чтобы помочь простым людям, станет известно в ноябре", – обещает телеканал.

Также осенью на "Пятнице!" стартует новое шоу под званием "Четыре свадьбы" и второй сезон реалити-шоу "Хулиганы". Кроме того, состоятся большие премьеры проектов "Подиум", популярного американского формата, и "Зов крови".

Че!: возвращение Макса из "+100500" и роад-шоу о поисках любви

К новому сезону телеканал "ЧЕ!" представил телезрителям обновлённое эфирное оформление, логотип и контент.

В эфир вернутся "Дорожные войны. 2.0", "Невероятные истории", автопрограмма "Утилизатор" и самое знаменитое шоу рунета "+100500" с Максом Голополосовым, а четвертый сезон реалити "Решала", ведущий которого выводит мошенников на чистую воду, станет еще более динамичным, обещают на телеканале.

Из новых проектов — реалити-шоу по спасению убыточных ресторанов "Супершеф", пранк-шоу "Шутники", и еженедельная приключенческая программа "Рюкзак", в котором герои, оказавшиеся в незнакомой для них стране, с помощью рюкзака с пятью предметами пытаются выполнить задание и добраться до пункта назначения.

Как рассказала журналистам генеральный директор "ЧЕ!" Елена Карпенко, телеканал, ранее ориентировавшийся на интересы мужской аудитории, планирует завлекать и представительниц прекрасного пола в возрасте 25–49 лет. В частности, им наверняка придется по вкусу новое реалити-шоу о поисках любви за пределами МКАД. Героиней проекта "Последний поезд" стала жительница Рублевки, которая в поисках настоящего мужчины отправляется в путешествие по России. Также телезрителей "ЧЕ!" ждет остросюжетное кино и популярные зарубежные сериалы.