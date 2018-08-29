Новый сезон на ТВ: политические шоу и реалити про военных

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Споры между Россией и США, борьба "разведенок" за приз в 10 миллионов рублей, военное реалити с перестрелками и погонями, состязания пожилых вокалистов и юных музыкантов, а также целая плеяда остросюжетных сериалов ждут российского зрителя в новом телесезоне.
Россия 1: историческая драма и удивительные люди
На телеканале "Россия" готовится к запуску историческая картина о таинственной эпохе российского царства – "Годунов". В ролях — Сергей Маковецкий, Сергей Безруков, Анна Михалкова, Светлана Ходченкова, Виктор Сухоруков, Андрей Мерзликин, Ирина Пегова, Анна Ковальчук и другие известные актеры. В центре сюжета – судьба рода Годуновых.
Кроме этого, в сентябре зрителей ждет продолжение сериала "Челночницы" и новый сезон шоу о безграничных возможностях человеческого мозга "Удивительные люди", которое будет выходить по воскресеньям в 18.00.
"К нам приедут конкурсанты из Германии и Македонии, США и Индии, Китая, Турции и Монголии, стран СНГ и Прибалтики. Россия представлена более чем 30 городами", — сообщается на сайте телеканала.
Первый канал: "Голос" для пожилых и поиски консенсуса с США
Первый канал расширил линейку музыкальных развлекательных шоу: в его эфире стартовал проект "Голос 60+" для вокалистов старше 60 лет. Свои места в красных креслах наставников заняли ветераны проекта Леонид Агутин, Пелагея и Валерий Меладзе, а также дебютирующий в шоу Лев Лещенко. Также россиян ждет седьмой сезон полюбившегося многим шоу "Голос", в жюри которого вошли Баста, Ани Лорак, Сергей Шнуров и Константин Меладзе.
Российскую точку зрения будет представлять председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке, председатель правления фонда "Русский мир" Вячеслав Никонов. Американскую точку зрения попытается объяснить президент Центра национальных интересов (бывший Центр Никсона), политолог, историк Дмитрий Саймс.
"Они понимают, как работает политический мозг России и политический мозг Америки. И привлекают экспертов, которые попытаются построить мосты, предлагая политикам свои идеи и решения в качестве модели. Новая программа – поиск реального консенсуса", — отмечают на Первом канале.
Модератором шоу, которое будет выходить с 3 сентября в 22.30, выступит журналист и ведущая Первого канала Марина Ким.
НТВ: приключения оперативников, карманников и адвокатов
В эфире телеканала появится исторический сериал "Неуловимые" про неунывающих карманников Одессы. Действие картины происходит в 1958 году, главные роли исполнят Оксана Фандера, Александр Лыков, Юрий Стоянов. Приключенческий боевик "Остров обреченных" расскажет о таинственном преступлении, раскрыть которое пытаются два сыщика из разных ведомств – сотрудник МВД Максим Пешков (Константин Соловьёв) и майор ФСБ Сергей Трубецкой (Дмитрий Пчела). Зрителей ждет и второй сезон сериала "Мост" — российской адаптации известного шведско-датского детектива, в главных ролях — Михаил Пореченков и Ингеборга Дапкунайте. Анастасия Заворотнюк появится в одной из главных ролей в сериале "Каспий 24" о буднях молодой владелицы губернаторского телевизионного канала. Исторический детектив "Победители" расскажет про дружбу трёх лучших адвокатов Российской Империи (в ролях — Никита Панфилов, Аня Чиповская, Юлия Пересильд, Никита Ефремов и другие).
Также в новом телесезоне в эфир телеканала НТВ вернулось ежедневное общественно-политическое ток-шоу "Место встречи" с Андреем Норкиным. Программу для автомобилистов "Первая передача" теперь будет вести Алексей Куличков, знакомый телезрителям по телепроекту "Такси".
СТС: сериал про футбол и реалити для разведенок
"На протяжении всех съёмок пары живут на роскошной вилле с тремя большими спальнями, лаунж-зоной и кухней. Участникам реалити-шоу "Союзники" предстоят изнуряющие испытания, самое сложное из которых — выдержать друг друга. Экс-супругам придётся забыть о прошлых обидах, преодолеть разногласия и объединиться ради общей цели. Ведь на кону — 10 миллионов рублей, которые могут достаться самому главному человеку в их жизни — ребёнку", — говорится в анонсе программы.
Также на СТС стартовал комедийный сериал о футболе "Большая игра", продюсерами которого стали Вячеслав Муругов, Давид Кочаров и Тина Канделаки. По сюжету, повар воинской части (Дмитрий Колчин) берётся за лучших футболистов страны, чтобы превратить их в сильную команду, рассказывают на канале. Любопытный факт — в сериале про тренера-самоучку появится и известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, сыгравший в семейном хите СТС "Воронины".
Кроме этого, СТС порадует своего зрителя новыми сезонами шоу "ПроСТО кухня", где цена каждого гастрономического шедевра не превышает сто рублей, импровизационной программой Сергея Светлакова "Слава Богу, ты пришел", а также премьерой мэйковер-шоу "Рогов. Студия 24", где всего за сутки главный стилист канала Александр Рогов кардинально изменит сразу двоих героев, недовольных внешним видом друг друга.
"Звезда": военное реалити-шоу и путешествия в Арктику
В рамках программы "Открытый эфир", которая будет выходить с понедельника по четверг, авторы острых публикаций и специальных репортажей обсудят актуальные новости повестки дня и поделятся секретами "журналистской кухни". Также в новом сезоне в эфир выйдет уникальный документальный проект режиссера-документалиста и фотографа Леонида Круглова — "Великий Северный Путь", в котором он вместе со своей командой воспроизводит легендарный маршрут Семена Дежнева через самые труднодоступные районы российской Арктики.
"Каждый день на экранах страны: хорошо экипированные бойцы, взрывы, перестрелки, захватывающие автомобильные погони. Одновременно в кадре: более 40 единиц отечественной современной военной техники, вертолетные погони, дистанционно управляемые автомобили, боевые корабли, танки, эвакуация под залповым огнем. Это не типичное реалити-шоу! Это проект с настоящими честными эмоциями, которых не увидеть в современных реалити-программах", – обещает "Звезда".
"ТВ Центр": новое для поклонников детективов
Премьерные документальные фильмы, новые выпуски ток-шоу и ежедневных аналитических программ, специальные репортажи и потребительские расследования – все это и многое другое ждет телезрителей "ТВ Центра" уже осенью.
Поклонники субботних детективов увидят новые 4-серийные фильмы по романам известных писателей: "Отравленная жизнь" (Анна Малышева), "Купель дьявола" (Виктория Платова), "Ныряльщица за жемчугом" и "Смертельный тренинг" (Анна и Сергей Литвиновы). Состоятся и премьеры новых фильмов по детективам Татьяны Устиновой – "Сэлфи с судьбой" и "Не было ни гроша, да вдруг…". Тех, кому не по душе детективы, будут ждать мелодрамы "Моя звезда" и трогательная премьера "Сорок розовых кустов".
Программа Татьяны Устиновой "Мой герой" снова предложит встречи с интересными собеседниками – Дмитрием Певцовым, Анной Чиповской, Ириной Лачиной, Александром Лазаревым, Татьяной Васильевой, певцом и композитором Юрием Антоновым, участником группы "Иванушки International" Кириллом Андреевым и многими другими. Телезрителей также ждут новые выпуски программ "Естественный отбор", "Жена. История любви", "Линия защиты", "Осторожно, мошенники!", "Хроники московского быта", "10 самых…", "Право голоса" и "Право знать!"
ТНТ: Бузова ищет мужа, а Смольянинов служит в конной полиции
В новом телесезоне в эфире ТНТ стартовали две премьеры: новый сезон шоу "Танцы", в который вернулся наставник шоу Егор Дружинин, и вечернее воскресное 8-серийное реалити-шоу "Замуж за Бузову", с помощью которого одна из самых одиозных теледив страны будет налаживать личную жизнь.
Кроме этого, в новом сезоне ТНТ анонсировал "новые острые шоу" со старожилами телеканала. "Каждый будний день в 19.00 Ольга Бузова и Ксения Бородина в жарком споре найдут истину в самых главных жизненных вопросах в новой линейке ежедневных шоу "Бородина против Бузовой", — отмечают на ТНТ.
На телеканале появятся и новые сезоны лучших развлекательных шоу, среди которых — "Импровизация", "Открытый микрофон", "Где логика?", "Студия СОЮЗ", "Однажды в России" и Comedy Club.
Еще одна премьера — комедийный сериал "Конная полиция" с Артуром Смольяниновым в главной роли. Зрителей также ждет новый сезон ситкома "САШАТАНЯ" и финальный сезон сериала "Универ", который за десять лет своего существования обрел немало поклонников.
Также этой осенью на ТНТ выйдет 19-й сезон "Битвы экстрасенсов", премьерные выпуски шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших", новый сезон Comedy Woman и продолжение проекта "Улица".
РЕН ТВ: блокбастеры на любой вкус
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе РЕН ТВ, в новом телесезоне канал предложит зрителям блокбастеры на любой вкус: информационные, документальные, художественные, потребительские и даже музыкальные.
После летних каникул с новыми расследованиями и аналитикой в эфир вернется проект "Добров в эфире". Зрителей также ждут новые выпуски программ Игоря Прокопенко "Военная тайна", "Самые шокирующие гипотезы" и "Территория заблуждений", "Загадки человечества" с Олегом Шишкиным, "Засекреченные списки" и "Тайны Чапман".
"По пятницам РЕН ТВ представит новые документальные спецрасследования на самые смелые темы, которые другие каналы освещать не берутся. А в субботу выйдут "полезные блокбастеры" РЕН ТВ – новые выпуски проектов "Минстранс" и "Самая полезная программа", — говорят на телеканале. Для любителей качественной и живой музыки в новом сезоне РЕН ТВ покажет самые зрелищные концерты и главные музыкальные фестивали страны.
Россия К: музыка, шоу о балете и старые программы на новый лад
Зрителей также ждёт премьера третьего сезона проекта "Большой Балет", в котором примут участие танцовщики из России, Японии, Бразилии, Чехии и США. В жюри – звёзды балета мировой величины Людмила Семеняка (Россия), Владимир Малахов (Россия–Австрия), Азарий Плисецкий (Россия–Швейцария), Лоран Илер (Россия–Франция) и Тоомас Эдур (Эстония)". Куратор проекта – российский хореограф Софья Гайдукова, а ведущими третьего сезона стали прима-балерина Большого театра России, этуаль театра Ла Скала Светлана Захарова и актёр, театральный режиссёр, экс-директор Латвийской Национальной оперы Андрейс Жагарс.
Обновятся некоторые хорошо знакомые программы канала. Так, информационно-аналитическая программа "Тем временем" с Александром Архангельским в новом телесезоне будет выходить под названием "Тем временем. Смыслы". Зрителей телеканала ожидает и продолжение проекта "Научный стенд-ап", ведущим нового сезона стал Александр Ф. Скляр.
С началом нового сезона в эфир выйдут новые выпуски любимых цикловых программ "Агора" (первый эфир 1 сентября), "На этой неделе… 100 лет назад. Нефронтовые заметки" (3 сентября), "Правила жизни" (3 сентября), "Сати. Нескучная классика…" (3 сентября), "Эрмитаж" (4 сентября), "Моя любовь – Россия!" (6 сентября), "Искатели" (7 сентября), "Пешком…" (9 сентября); альманахи "Абсолютный слух" (5 сентября), "Чёрные дыры. Белые пятна" (6 сентября), "Царская ложа" (7 сентября); программы "Энигма", "Линия жизни", "Белая студия", "Романтика романса" и многие другие.
Пятница: поединки поваров, тревел-шоу и программа о свадьбах
"Участникам предстоит не только доказать шефу Ивлеву свое кулинарное мастерство, но и, наконец, выяснить, кто же готовит лучше – мужчины или женщины", — сообщили РИА Новости на канале "Пятница".
Новые сезоны "Орла и Решки" продолжат линейку проектов о путешествиях. Зрителей также ждёт неожиданное трэвел-шоу "Пацанки za границей" с уже любимыми героинями – его ведущими стали участницы проекта прошлых лет.
Также осенью на "Пятнице!" стартует новое шоу под званием "Четыре свадьбы" и второй сезон реалити-шоу "Хулиганы". Кроме того, состоятся большие премьеры проектов "Подиум", популярного американского формата, и "Зов крови".
Че!: возвращение Макса из "+100500" и роад-шоу о поисках любви
К новому сезону телеканал "ЧЕ!" представил телезрителям обновлённое эфирное оформление, логотип и контент.
Из новых проектов — реалити-шоу по спасению убыточных ресторанов "Супершеф", пранк-шоу "Шутники", и еженедельная приключенческая программа "Рюкзак", в котором герои, оказавшиеся в незнакомой для них стране, с помощью рюкзака с пятью предметами пытаются выполнить задание и добраться до пункта назначения.
Как рассказала журналистам генеральный директор "ЧЕ!" Елена Карпенко, телеканал, ранее ориентировавшийся на интересы мужской аудитории, планирует завлекать и представительниц прекрасного пола в возрасте 25–49 лет. В частности, им наверняка придется по вкусу новое реалити-шоу о поисках любви за пределами МКАД. Героиней проекта "Последний поезд" стала жительница Рублевки, которая в поисках настоящего мужчины отправляется в путешествие по России. Также телезрителей "ЧЕ!" ждет остросюжетное кино и популярные зарубежные сериалы.