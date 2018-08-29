В Москве 30 августа стартует III Биеннале "Артмоссфера"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В столичном центре современного искусства "Винзавод" в четверг открывается III Биеннале искусства уличной волны "Артмоссфера", говорится в пресс-релизе организаторов выставки.

Основной проект Биеннале будет открыт для посещения с 31 августа по 14 октября. "Работы 40 российских и зарубежных авторов будут подчинены основной теме проекта — "Offline", которая продиктована усталостью от информационного потока, где физическая реальность приобретает статус событийной периферии — коммуникация, познание, секс, война и даже искусство сегодня реализуются преимущественно "онлайн", — отмечают организаторы выставки.

Перед художникам была поставлена задача сформулировать достойный ответ вызовам цифрового мира, опираясь на опыт уличной культуры, и восстановить баланс между реальным и виртуальным.

"Биеннале интересна нам, в первую очередь, как проект, который переосмысляет современное искусство относительно субкультуры и уличной культуры в частности",- сказала президент Фонда поддержки современного искусства "Винзавод" Софья Троценко, слова которой приводятся в сообщении.

В этом году экспозиция будет поделена на три части — "Онлайн", "Пост-интернет" и "Офлайн". Раздел "Онлайн" объединит работы авторов, которые отмечают невозможность подлинного диалога в сети и тотальное погружение в виртуальный мир. Необычными станут работы художников, погруженных в эстетику пост-интернета, воплощая "цифровую визуальность" в живопись или скульптуру. В категории "Офлайн" будут представлены работы, которые полностью исключили использование цифровых технологий и нашли вдохновение в городских ландшафтах и природе.

В специальную программу "Артмоссферы" вошли первая персональная музейная выставка американского художника и дизайнера Шепарда Фэйри в Московском музее современного искусства, ежегодный граффити-джем "30 граней движения" в Парке Горького и фестиваль документального кино об уличном искусстве StreetDoc.

Также работы художников можно будет увидеть на уличном пространстве культурного кластера: испанский художник Spyрасстелет во дворе Винзавода газон диаметром шестнадцать метров, а Евгений Мулук из Санкт-Петербурга создаст живописный мурал на стыке абстракции и фигуратива. Многих удивит художница Dagnini, которая разложит компьютерную игру-пасьянс прямо по зеленой сетке строительных лесов, закрывающих одну из стен центра современного искусства, масштабируя компьютерный экран в пространстве.

Мероприятие проходит при поддержке партнеров творческого объединения: Qiwi, карты рассрочки "Совесть" и S7 Airlines.

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