Гильермо дель Торо обратил внимание на нехватку женщин среди режиссеров

ВЕНЕЦИЯ, 29 авг — РИА Новости. Президент жюри основного конкурса Венецианского кинофестиваля Гильермо дель Торо считает, что в настоящее время назрела необходимость обратить внимание на проблему недостатка женщин-режиссеров.

Венецианский кинофестиваль проходит с 29 августа по 8 сентября. В основной программе смотра 21 картина из США, Франции, Германии, Италии. Женщина-режиссер в конкурсе всего одна — австралийка Дженнифер Кент с фильмом "Соловей".

"Это реальная проблема, которая сейчас существует в нашей культуре, и многие голоса, которые хотят быть услышанными, действительно должны быть услышанными. Я считаю, что в наше время важно обращать на это внимание и показывать, что эта проблема существует", — сказал дель Торо журналистам в среду.

По его словам, как продюсер он работает над пятью проектами — три из них фильмы женщин-режиссеров и два — дебютантов. Он заметил, что не зря в составе жюри в этом году в Венеции пять женщин и четыре мужчины, и это сделано не просто для вида, а потому что в этом реально есть необходимость.

В свою очередь президент Венецианской биеннале Паоло Баратта заметил, что он не делает различий между разными секциями выставки, так как ему одинаково важно и кино, и архитектура, и театр, но проблема недостатка артистов национальных меньшинств и женщин действительно существует. "Когда мы принимали заявки на фестиваль, мы поняли, что только 21% заявок поданы женщинами, что относительно мало… Я все-таки надеюсь, что мы становимся более объективными при отборе фильмов", — подчеркнул он.